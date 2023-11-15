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ЦАМТО

"Рособоронэкспорт": Россия и Индия обсуждают совместное производство авиационных средств поражения

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Флаги России и Индии
Флаги России и Индии.
Источник изображения: vpk-news.ru

ЦАМТО, 14 ноября. "Рособоронэкспорт" обсуждает с индийскими предприятиями создание совместного производства авиационных средств поражения для ВВС Индии.

Об этом в интервью "РИА Новости" заявил в ходе авиасалона Dubai Airshow 2023 гендиректор российского спецэкспортера Александр Михеев.

"Рособоронэкспорт" прорабатывает с индийскими частными и государственными предприятиями организацию совместного производства авиационных средств поражения и интеграцию их на существующий в Индии авиационный парк", – сказал он.

А.Михеев отметил, что "Рособоронэкспорт" не пугают жесткие требования индийской стороны по импорту продукции и требования, которые Нью-Дели предъявляет к своим партнерам по ВТС в рамках программы Make In India, предусматривающей максимальную локализацию производства вооружений на индийских предприятий и трансферт технологий.

"Рособоронэкспорт" работал по условиям, схожим с требованиями программы Make In India, задолго до ее принятия. Мы совместно с индийскими предприятиями обеспечили Министерство обороны Индии самолетами Су-30МКИ, танками, другой бронетехникой, снарядами", – цитирует "РИА Новости" А.Михеева.

Глава "Рособоронэкспорта" напомнил, что сегодня в Индии работает завод по производству автоматов Калашникова АК-203, который на определенном этапе выйдет на 100-процентную локализацию.

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Индия
Россия
Продукция
АК-74 "Калашников"
Су-30
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