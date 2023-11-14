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Военное обозрение

«У гранатомета не возникает поломок»: шведская компания создает завод по выпуску РПГ Carl-Gustaf M4 в Индии

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Источник изображения: topwar.ru

Нью-Дели одобрил первый в истории страны проект инвестиций в оборонный сектор, полностью финансируемый за счет зарубежного капитала: шведская компания Saab вкладывает 100% средств в создание завода по выпуску РПГ Carl-Gustaf M4 последнего поколения.

Как указывается в издании Times of India, ранее такие преференции никому не давались. Так, в 2016 году французская судостроительная компания DCNS пыталась создать в Индии подразделение по разработке передовых средств повышения боевой устойчивости субмарин, но получила отказ. В этом плане Saab стала первопроходцем на местном рынке.

На сайте шведской компании отмечается, что производство РПГ в Индии планируется запустить в 2024 году. Модель M4 является последней модификацией ручного противотанкового гранатомета Carl-Gustaf [базовая версия была создана в 1948 году]. Она способна вести огонь различными типами боеприпасов.

Например, HEDP 502 представляет собой ОФС с оперением, оптимизированный для ведения боевых действий в населенных пунктах. Он так же эффективен против бронетехники, как и против неприятеля, засевшего в укрытии. МТ 756 позволяет нейтрализовать противника внутри здания или за сооружением. Он также достаточно мощный, чтобы уничтожать легкую бронетехнику. Реактивный HEAT 551 позволяет солдатам поражать большинство бронетехники и ОБТ в боковой или тыловой проекции.

От противотанковых до осветительных и дымовых снарядов: эти боеприпасы способны справиться со всем. Дальность может варьироваться от 400 до 2100 м

- заявляют в компании.

Со слов производителя, РПГ не требует щепетильного отношения к себе, так как он обладает чрезвычайной прочностью.

Когда вы находитесь в бою, батареи могут разрядиться, а экраны и линзы сломаться. Но я никогда не слышал, чтобы у Carl-Gustaf возникали подобные проблемы

- говорит сержант армии США Рэймонд Миллер.

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Страны
Индия
США
Компании
DCNS
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