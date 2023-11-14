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Военное обозрение

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подтвердил адаптацию американских зенитных ракет к советскому ЗРК «Бук-М1»

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Источник изображения: topwar.ru

Воздушные силы ВСУ в ближайшее время начнут получать от своих американских партнеров модернизированные советские зенитные комплексы, в частности, "Бук-М1" с американскими зенитными ракетами. Об этом заявил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

В США уже провели испытания модифицированных комплексов на одном из полигонов, признав их успешными. Как заявляется, американцы установили на советский зенитный комплекс "Бук-М1" управляемые ракеты RIM-7 Sea Sparrow. Дальность стрельбы получившегося комплекса не очень большая, но в Киеве рады и этому, так как зенитные ракеты к советским ЗРК имеются только у России, достать их нет возможности.

Есть объявление от наших западных партнеров (мы его уже подтвердили), что у нас есть хорошие результаты боевого применения на полигоне в Соединенных Штатах зенитных ракетных комплексов Бук-М1, которые переоборудованы, адаптированы под американские ракеты, которые могут усилить нашу противовоздушную оборону

- заявил Игнат добавив, что такие комплексы будут применяться для защиты объектов критической инфраструктуры.

В Воздушных силах ВСУ признают, что передаваемые западными партнерами зенитные комплексы, как модифицированные, так и стоящие на вооружении стран НАТО, являются устаревшими, но в Киеве согласны и на такие, поскольку других все равно нет. Самое главное - это насытить противовоздушную оборону системами, чтобы она сумела противостоять российским ракетам или дронам-камикадзе.

О модернизации советских ЗРК, имеющихся у Украины, сообщалось в октябре этого года. При этом о поставках комплексов на Украину информация проходила, но подтверждения не было. В то же время американцы официально сообщили, что начали поставку Киеву зенитных ракет RIM-7 Sea Sparrow. Поставляли такие ракеты и бельгийцы.

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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Бук-М1
Проекты
NATO
Бук ЗРК
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