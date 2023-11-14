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РИА Новости

Чемезов не возражает против изучения Ка-52 специалистами из США на выставке

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Ударный вертолет Ка-52 уходит на выполнение боевой задачи в зоне СВО
Ударный вертолет Ка-52 уходит на выполнение боевой задачи в зоне СВО.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Чемезов: вряд ли США смогут, увидев на выставке, скопировать технологии Ка-52

ДУБАЙ, 13 ноя - РИА Новости. Изучение американскими специалистами российских вертолетов Ка-32 и макета ударного Ка-52 на Dubai Airshow 2023 говорит о высоком технологическом уровне этих машин - риска, что Штаты таким образом смогут скопировать технологии, нет, заявил журналистам в понедельник гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов.

"Я не думаю, что военные (американские) будут использовать свое посещение, чтобы что-то у нас утащить. Во-первых, это не так просто: нужно сначала разобрать вертолет, посмотреть системы, технику и так далее", - сказал он.

Чемезов объяснил интерес американцев к модели Ка-52 тем, что "Аллигатор" проявил себя "очень хорошо" в ходе СВО и "об этом знают практически во всем мире". "Ради Бога - мы для этого их (вертолеты) сюда и привезли. Мы же не говорим, что мы им (американцам) их продаем, а посмотреть - пожалуйста", - заключил глава "Ростеха".

Модернизированный пожарный вертолет Ка-32А11М, представленный "Вертолетами России" на авиасалоне Dubai Airshow, вызвал повышенный интерес у иностранных гостей, в частности они привлекли особое внимание американских летчиков, которые даже забрались в его кабину, передает корреспондент РИА Новости.

Также американцы с интересом осмотрели макет российского разведывательно-ударного вертолета Ка-52.

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Страны
Россия
США
Продукция
Ка-32
Ка-52
Персоны
Чемезов Сергей
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