Сергей Чемезов представил Президенту России Владимиру Путину итоги работы за 2022 год

Генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов представил Президенту России Владимиру Путину годовой отчет компании за 2022 год. В числе ключевых достижений Госкорпорации – увеличение консолидированной выручки и инвестиций, рост объемов производства для ОПК, выпуск новых образцов военной и гражданской продукции.

Корпорация в динамике

2022 год стал юбилейным в истории Госкорпорации: 23 ноября она отметила 15-летие. За это время компания проделала большой путь в своем развитии. «За эти 15 лет мы выросли, у нас уже сегодня Корпорация включает около 800 научных и производственных объединений в 60 регионах страны, выпускаются тысячи наименований различной продукции, в том числе военной и гражданской», − отмечает Сергей Чемезов.

При создании Корпорации, в 2007 году, Ростеху было передано 443 предприятия, из которых 148 были в кризисном состоянии, 28 − в стадии банкротства, 17 не осуществляли свою деятельность, а 27 частично утратили свое имущество либо имели значительные риски его утраты. Производственные цепочки на предприятиях были разрушены, основные фонды изношены. В 2009 году, при сдаче первого консолидированного отчета, выручка Госкорпорация была на уровне 511 млрд рублей, а убыток составлял 64 млрд рублей.

Спустя 15 лет, в 2022 году, Госкорпорация вывела промышленное производство страны на новый уровень, выручка выросла до 2116 млрд рублей, а чистая прибыль – до 39 млрд рублей, и это несмотря на санкции, срыв поставок компонентов и невыполнение своих обязательств западными поставщиками. Годом ранее, в 2021 году, чистая прибыль компании доходила до 163 млрд рублей. Уменьшение объясняется, прежде всего, приоритетом в реализации гособоронзаказа (ГОЗ), значительно выросшего в связи с проведением специальной военной операции. По словам Сергея Чемезова, рентабельность ГОЗа низкая, иногда даже минусовая: «Те убытки, которые мы несем, мы покрываем за счет гражданской продукции, которая у нас сегодня уже есть, и мы можем за счет этого подтягивать финансовую составляющую, чтобы быть в плюсе».

Доля гражданской продукции в целом по Корпорации в 2022 году составила 44,5%. Это меньше на один процент, чем в 2021 году, что объясняется увеличением ГОЗа, хотя в абсолютных цифрах гражданская продукция все равно выросла: в 2021 году ее доля составляла 939 млрд рублей, а в 2022-м – 942 млрд рублей.

За 2022 год Ростех на 20,6% нарастил инвестиции, объем которых в абсолютных цифрах достиг 292 млрд рублей. В основном эти средства были направлены на техническое перевооружение, расширение производства, создание новой продукции.

Борьба за кадры

Сегодня Ростех входит в тройку крупнейших работодателей страны: общая численность его сотрудников – 591,6 тыс. человек. В 2022 году холдинги Корпорации провели дополнительный набор, причем не только на оборонные предприятия, но и на реализующие крупные гражданские проекты, прежде всего в области авиастроения, ИТ и радиоэлектронного комплекса. В то же время возросшие темпы и объемы производства требуют появления новых работников. По мнения Сергея Чемезова, в этом году Корпорации нужно будет набрать еще 23 тыс. человек в дополнение к ежегодной стандартной потребности в персонале.

Руководство страны принимает серьезные меры для привлечения новых специалистов. В частности, в 2022 году правительство приняло решение увеличить среднюю зарплату на оборонных предприятиях на 10% по отношению к средней заработной плате в регионах. При этом зарплата работников Ростеха выросла еще больше – на 17,2% по сравнению с 2021 годом. По словам генерального директора, связано это с тем, что многие предприятия Корпорации работали в выходные и праздничные дни, а также ночью. Таким образом, по результатам 2022 года средняя заработная плата в Корпорации достигла 72,2 тыс. рублей. Для сравнения, средняя зарплата по стране – 65,3 тыс. рублей. Выработка на одного рабочего также выросла по сравнению с предыдущим годом на 2,5%.

Для привлечения сотрудников Корпорация предлагает конкурентоспособный социальный пакет, включающий дополнительное медицинское страхование, материальную помощь, жилищную программу, негосударственное пенсионное обеспечение и многое другое.

Выполнение Гособоронзаказа − в приоритете

Основная задача Ростеха – обеспечение безопасности Российской Федерации: около половины всего гособоронзаказа страны лежит на плечах Госкорпорации. И Ростех успешно справляется с ней: в прошлом году ГОЗ был выполнен на 99,5%. Для этого предприятия нарастили производство по всем видам военной продукции, которая массово задействована сегодня в ходе СВО, в том числе перейдя на круглосуточный режим работы, в 3-4 смены.

По словам Сергея Чемезова, 90% продукции, применяющейся в ходе СВО, выпускается Ростехом. В первую очередь это ствольная и реактивная артиллерия, легкая и тяжелая бронетехника, ударные и транспортные вертолеты, боевая авиация, тяжелые огневые системы, стрелковое оружие, все виды боеприпасов. Госкорпорация обеспечивает армию БМП-3, десантными БТР-МДМ, танками Т-90 «Прорыв», ракетными комплексами «Искандер», гиперзвуковыми авиационными ракетными комплексами «Кинжал», вертолетами Ка-52, Ми-38, истребителями Су-57, Су-35С, беспилотниками «Куб», «Ланцет», комплексами противодействия БПЛА. «Вся эта техника себя великолепно зарекомендовала в сегодняшних боевых действиях», − утверждает Сергей Чемезов. Все объемы, которые сегодня требуются для Министерства обороны, Ростех закрывает полностью, причем по некоторым позициям даже досрочно.

В 2022 году введены в эксплуатацию новые мощности для выпуска многофункционального истребителя пятого поколения Су-57, тяжелого военно-транспортного Ил-76МД-90А, модернизированного стратегического сверхзвукового самолета-ракетоносца Ту-160, авиационных оптико-электронных приборов, продукции спецхимии, а также для испытаний авиационных комплексов с беспилотными летательными аппаратами. Такие шаги привели к тому, что выпуск военных самолетов в 2022 году удалось нарастить в два раза.

Разработки в гражданской сфере

Несмотря на рост выпуска оборонной продукции, Ростех не снижает темпов при создании товаров гражданского назначения. Напомним, перед Госкорпорацией стоит стратегическая задача – увеличить долю гражданских товаров в общем объеме производства до 50% к 2025 году. В этом плане в 2022 году предприятия Ростеха продемонстрировали ряд уникальных решений. В частности, фармхолдинг «Нацимбио» вывел на рынок новый препарат для лечения иммунодефицитов «БиоГам» − первый отечественные внутривенный иммуноглобулин. Препарат применяется в качестве заместительной или иммуномодулирующей терапии, например, при ВИЧ-инфекции, для лечения и профилактики инфекционных заболеваний, а также при трансплантации органов.

Еще одна разработка – энергетическая установка ГТА-8 для морских добывающих платформ, созданная Объединенной двигателестроительной корпорацией. Агрегат устойчив к экстремальным условиям, может работать а диапазоне от –50 до +50 °С как на газообразном, так и на жидком топливе.

К достижениям в области медицины можно отнести электронно-лучевой компьютерный томограф, необходимый для исследования внутренних органов методом рентгеновского излучения. Оборудование обеспечивает возможность детально изучить строение тканей и органов. Изначально проект задумался как международный, в нем участвовали многие страны. В связи с санкциями инженеры Корпорации вынуждены были провести большие научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по локализации томографа, которая на сегодняшний день достигает 25-30%. К 2026 году этот показатель должен быть на уровне 60%, а к 2029-му − 90%. Тогда же специалисты Ростеха планируют наладить выпуск до 100-150 томографов в год.

Значимым событием 2022 года для отечественных авиаперевозчиков стал переход на российскую систему бронирования билетов «Леонардо», разработанную при участии Ростеха.

Ранее все системы бронирования были иностранными, в основном американскими и европейскими. Соответственно, вся информация о передвижениях российских граждан как внутри страны, так и за рубежом была полностью известна создателям этих систем. Кроме того, сохранялся риск отключения российских авиаперевозчиков.

Для устранения этих рисков в 2022 году в кратчайшие сроки была запущена российская система «Леонардо», и сегодня все российские перевозчики, включая «Аэрофлот», «Победу» и другие – всего более 60, работают с системой Ростеха. Ежемесячно в системе регистрируется порядка 5 млн пассажиров. В «Леонардо» доступны все привычные операции с билетами и другие функции: продажа дополнительных услуг, регистрация в аэропортах, работа с системами лояльности и так далее.

Отдельно стоит отметить систему маркировки продукции «Честный знак». За последние годы проведена огромная работа в этом направлении. Система уже работает в России и пяти союзных государствах с общим охватом населения в 220 млн человек. Маркировка распространяется на 10 категорий продукции − это лекарство, молочная продукция, вода, обувь, легкая, меховая промышленность, шины, парфюмерия, фототехника, табачные изделия, а в апреле этого года началась маркировка пива. В российской системе уже работает 570 тыс. компаний, подключены все кассы страны.

Результатом внедрения системы маркировки стало снижение объемов нелегального оборота продукции и рост налоговых поступлений в бюджет. Ориентировочно с момента запуска программы, с 2019 по 2022 год, бюджет получил 435 млрд рублей.

Одной из самых инновационных разработок также стала система распознавания лиц, разработанная компанией NtechLab в партнерстве с Ростехом. Впервые она была запущена в 2018 году на Чемпионате мира по футболу. В 2021 году алгоритм NtechLab по распознаванию лиц был признан самым точным в мире.

Сегодня система используется в 40 городах России, при этом раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений повышается до 90% и выше, квартирные кражи снижаются в разы. В 2022 году компания реализовала проекты в 36 странах, система Ростеха использовалась на Чемпионате мира по футболу в Катаре. Повсеместное внедрение системы значительно улучшит ситуацию с безопасностью, в том числе в рамках антитеррористических мероприятий. Однако для продвижения программы в дружественных странах не хватает поддержки на государственном уровне.

Авиа- и вертолетостроение

Особое внимание Ростех уделяет развитию отечественного авиастроения, критически важной для технологической безопасности страны отрасли, где Ростех является одним из ведущих мировых игроков.

Для отечественного авиастроения 2022 год знаменателен тем, что правительство РФ утвердило программу развития авиатранспортной отрасли до 2030 года. Согласно планам, в 2024 году Ростех запустит серийное производство импортзамещенных Superjet 100. Этот самолет будет практически полностью собран из российских комплектующих: российские двигатели ПД-8, отечественная авионика и т.д. Ежегодно будет производиться 20 таких машин. Ростех также будет выпускать авиалайнеры МС-21, Ту-214 – все эти самолеты востребованы российскими авиакомпаниями, поскольку с 2025 года начнется выбытие иностранных моделей, требующих капитального ремонта.

Существенного прогресса Госкорпорации удалось добиться в отрасли вертолетостроения. Например, в 2022 году совершил первый полноценный испытательный полет и первый междугородний перелет новый Ми-171А3, востребованный компаниями топливно-энергетического комплекса и приспособленный для проведения спасательных операций в Арктике.

Первый полет с двигателями ВК-2500ПС-02 совершил модернизированный вертолет Ка-32А11ВС, способный тушить пожары при отрицательных температурах. Новый двигатель повысит устойчивость и безопасность управления вертолетом при сильном боковом ветре, в том числе – в условиях высокогорья.

Всего же в 2022 году холдинг «Вертолеты России» выпустил 296 машин против 134 в предыдущий год. При этом следует признать, что основным стимулом для наращивания выпуска стал увеличившийся ГОЗ – военных вертолетов было выпущено более чем в два раза больше по сравнению с 2021 годом.

Образовательная деятельность

Большое внимание Госкорпорация уделяет образованию, подготовке и переподготовке кадров. Совместно с более чем 300 вузами и средними специальными учебными заведениями она реализует свыше 400 общеобразовательных программ. При участии Ростеха работает 130 базовых кафедр, разработано три программы обучения: для авиационной отрасли − проект «Крылья Ростеха» (базовый вуз – МАИ), для радиоэлектронной отрасли и сферы ИТ-безопасности − «Код Ростеха» (опорные вузы − МИРЭА и ЮФУ), для производства медицинского и оптико-электронного оборудования − «Ростех. Биотехмед» (опорный вуз − МГТУ им. Баумана).

В настоящее время по программе «Крылья Ростеха», стартовавшей в 2020 году, учится уже порядка 600 студентов по нескольким направлениям, а с учетом нового набора 2023 года – более 1000. Цель программы − подготовка инженерно-технических специалистов для предприятий авиастроения. Студенты программы фактически с первого курса начинают совмещать учебу с работой на предприятии. С одной стороны, они получают заработную плату, дополнительную материальную поддержку помимо стипендии, с другой стороны, студенты приобретают навыки и умения на конкретном предприятии, куда они в перспективе пойдут работать.

Также Корпорация поддерживает и передовые инженерные школы, общий объем софинансирования которых превысил 350 млн рублей. Совместно с колледжами Ростех усиливает подготовку рабочих кадров, участвует в Федеральном проекте «Профессионалитет». Количество будущих выпускников набора 2022-23 гг., обучающихся на целевых программах по рабочим профессиям и специальностям в интересах Корпорации, в том числе в рамках проекта «Профессионалитет», составит 4000 человек – это высококвалифицированные специалисты, которые придут работать на предприятия Корпорации.

Кроме того, создаются производственные учебные центры на базе организаций Корпорации. В частности, в 2022 году в Уфе состоялся первый выпуск студентов, в т.ч. по специальностям мехатроника, материаловедение, изготовление радиоэлектронной аппаратуры, производственная сборка летательных аппаратов и др. В сентября 2023 года совместно с 14 колледжами начнется подготовка специалистов в учебном центре в Москве. В среднесрочной перспективе учебные центры планируется создать в Перми, Рыбинске, Казани и Самаре и далее в других городах, где есть крупные предприятия Ростеха.