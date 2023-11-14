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Интерфакс-АВН

ФСВТС России оптимистично оценивает перспективы экспорта танка Т-90М "Прорыв" на Ближний Восток

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Танк Т-90М
Танк Т-90М.
Источник изображения: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Дубай (ОАЭ). 13 ноября. ИНТЕРФАКС - В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России выразили оптимизм относительно перспектив экспорта танка Т-90М "Прорыв" в страны Ближнего Востока.

"Перспективы поставок в ближневосточные страны экспортной версии танка Т-90М "Прорыв" оцениваются достаточно оптимистично", - заявили в ФСВТС РФ в связи с Dubai Air Show.

Там напомнили, что в 2020 году танк был принят на вооружение в России, а в 2021 году начато его серийное производство для нужд Минобороны РФ.

"Уверены, что иностранные заказчики проявят к нему интерес", - подчеркнули в ведомстве.

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Страны
ОАЭ
Россия
Продукция
Т-90 "Владимир"
Компании
Минoбороны РФ
ФСВТС РФ
Проекты
2020-й год
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