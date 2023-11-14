ФСВТС России оптимистично оценивает перспективы экспорта танка Т-90М "Прорыв" на Ближний Восток

Дубай (ОАЭ). 13 ноября. ИНТЕРФАКС - В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России выразили оптимизм относительно перспектив экспорта танка Т-90М "Прорыв" в страны Ближнего Востока.

"Перспективы поставок в ближневосточные страны экспортной версии танка Т-90М "Прорыв" оцениваются достаточно оптимистично", - заявили в ФСВТС РФ в связи с Dubai Air Show.

Там напомнили, что в 2020 году танк был принят на вооружение в России, а в 2021 году начато его серийное производство для нужд Минобороны РФ.

"Уверены, что иностранные заказчики проявят к нему интерес", - подчеркнули в ведомстве.