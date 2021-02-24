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Интерфакс-АВН

ФСВТС России заявила об интересе инозаказчиков к новому танку Т-90МС

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Макет российского танка Т-90МС на Международной выставке вооружений IDEX-2019 в Абу-Даби
Макет российского танка Т-90МС на Международной выставке вооружений IDEX-2019 в Абу-Даби.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Мельников

Абу-Даби. 22 февраля. ИНТЕРФАКС - Россия получила обращения от иностранных заказчиков на новую модификацию танка Т-90 - Т-90МС, сообщили журналистам в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ.

"За последние годы мы получили ряд обращений от инозаказчиков на эту машину", - сказал в ФСВТС на проходящей в ОАЭ оборонной выставке IDEX-2021.

В ФСВТС напомнили, что танк Т-90МС демонстрировался на форуме "Армия-2020".

"Мы полагаем, что он имеет значительный экспортный потенциал. Высокие боевые свойства танка Т-90МС обеспечены мощным вооружением, современной автоматизированной системой управления огнем, последними достижениями в области защиты бронеобъектов и надежными двигателем и трансмиссией", - заявили в ФСВТС.

Т-90МС - экспортная версия нового модернизированного российского танка Т-90М "Прорыв".

3 апреля 2020 года Минобороны РФ сообщило о начале поставок Т-90М в российскую армию. 13 апреля 2020 года пресс-служба Западного военного округа сообщила, что первые Т-90М получила подмосковная Таманская дивизия.

У Т-90М, в частности, новый боевой башенный модуль и высокоавтоматизированная цифровая система управления огнем. Сообщалось, что танк оборудуют климат-контролем.

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ОАЭ
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Продукция
Т-90 "Владимир"
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Минoбороны РФ
ФСВТС РФ
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2020-й год
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