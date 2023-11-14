Западные СМИ: США испытывают проблемы с обеспечением средствами ПВО важных для Вашингтона регионов мира

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США в настоящее время столкнулись с нехваткой систем противовоздушной и противоракетной обороны для их размещения в стратегически важных для Вашингтона странах и регионах. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal (WSJ).

По утверждению издания, вооруженные силы США испытывают недостаток систем перехвата ракет, самолетов, беспилотных летательных аппаратов. Между тем, количество вызовов для безопасности американского государства растет. Это уже не только украинский конфликт, но и события на Ближнем Востоке, включая постоянные удары по американским военным базам, и нарастающая конкуренция с Китаем.

Из-за событий на Ближнем Востоке США были вынуждены принять решение о переброске в регион военнослужащих и системы ПВО ЗРК Patriot. Министр обороны США Ллойд Остин обещает развернуть на Ближнем Востоке еще одну батарею противоракетной обороны (ПРО) THAAD и дополнительные ЗРК Patriot. По его словам, это необходимо для защиты американских граждан вероятно - военнослужащих на военных базах в Сирии и Ираке, которые теперь регулярно подвергаются атакам радикальных группировок с применением ракет и беспилотников.

Дополнительные системы ПВО постоянно требует от Запада и президент Украины Владимир Зеленский, хотя ранее США и европейские страны и так передавали ВСУ зенитные ракетные комплексы.

Но это решение приведет к ослаблению защиты от ударов с воздуха в ряде других регионов, включая Восточную и Юго-Восточную Азию. США не смогут обеспечить эффективную противовоздушную оборону на Тихом океане.

В связи с этим конгрессмен от республиканской партии Дуг Ламборн выступил за наращивание производства зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Однако и наращивание производства неизбежно столкнется с такими проблемами как финансирование, нехватка производственных мощностей и квалифицированной рабочей силы.