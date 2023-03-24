Мирная миссия Си

Председатель КНР пообещал содействие политическому урегулированию украинского кризиса

Председатель КНР Си Цзиньпин посетил Москву 20–22 марта, символически выбрав российскую столицу в качестве первого пункта зарубежной поездки после переизбрания на высшие партийные и государственные посты. Более четырех часов продолжалась неформальная встреча в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным. Опубликована расшифровка лишь первых минут беседы, где гость приветствует хозяина как «моего дорого друга».

Тех, кто хотел, чтобы главное место на переговорах заняла тема Украины (среди них – госсекретарь США Энтони Блинкен), ждало разочарование. В приветственном слове Си не упомянул эту страну ни вскользь, ни намеком. Вместо того высокий гость придал «особое внимание развитию китайско-российских отношений, поскольку в этом есть своя историческая логика». Си повторил формулу, что КНР и РФ являются «партнерами всеобъемлющего стратегического взаимодействия и сотрудничества», что предполагает «тесные взаимоотношения».

Полностью без внимания Украина, однако, не осталась. Стороны провели глубокий обмен мнениями по украинскому вопросу, сообщается в коммюнике МИД КНР по итогам встречи в Москве. Пекин вновь призвал решать «все конфликты» путем диалога и переговоров. И напомнил миру о февральском документе, где излагается принициальная позиция, призывающая к политическому урегулированию, равно как и «отказу от менталитета холодной войны и односторонних санкций». Коммюнике приводит слова Си: «Китай готов продолжать играть конструктивную роль в содействии политическому урегулированию украинского вопроса».

Это, конечно, совсем не то, чего добивается Вашингтон: там требуют, чтобы Китай осудил Россию, а он этого не сделал. Мало того, развивается торгово-экономическое сотрудничество. За 10 лет пребывания Си у власти торговый оборот с РФ увеличился более чем в два раза, с 87 млрд до 185 млрд долл., появилось множество долгосрочных проектов. Китай не только не поддержал экономические санкции против Москвы, но и обеспечил ей дополнительные доходы, увеличив экспорт углеводородного топлива.

Общие с Индией и Турцией закупки российской нефти выросли до двух третей зарубежных поставок.

Украинская тема интересна Пекину лишь в контексте недавно принятой на себя роли некоего «универсального миротворца» в развитие успеха на ближневосточном направлении. Первые дни весны запомнились соглашением между давними региональными соперниками – Саудовской Аравией и Ираном. Благодаря посредническим усилиям Пекина Эр-Рияд и Тегеран восстановили дипломатические отношения. Кроме прочего, это позволит двум странам наладить более тесное взаимодействие при продаже углеводородов по рыночным ценам, а не продиктованным коллективным Западом.

Королевство и Исламская Республика обещают продолжить отстаивание общих интересов в координации с Пекином и Москвой, а также покупать у них оружие.

Основной объем поставок по линии военно-технического сотрудничества продолжает идти из США, но Эр-Рияд заключил и реализовал несколько знаковых сделок с альтернативными поставщиками. Еще в прошлом веке Китай продал королевству баллистические ракеты оперативного назначения, а в нынешнем – ударные беспилотные летательные аппараты и самоходные гаубицы. Среди недавних российских поставок – тяжелые огнеметные системы. Боевая машина ТОС-1А «Солнцепек» стреляет 220-мм ракетами, снаряженными термобарической боевой частью повышенного могущества. Созданная в развитие системы «Буратино», ТОС-1А предназначена для вывода из строя легкобронированной и автомобильной техники, поджога и разрушения зданий и сооружений объемным взрывом, а также уничтожения живой силы противника, расположенной на открытой местности и в фортификационных сооружениях. Это оружие с большим успехом применялось российскими военнослужащими в Сирии и на Украине. Экспортные поставки шли в Ирак, где национальная армия использовала их против незаконных вооруженных формирований. С недавних пор приходит информация о боевом применении тяжелых огнеметных систем в Йемене.

Саудовская Аравия подписалась, но так и не приобрела российские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) типа С-400 «Триумф». Вместо того Эр-Рияд увеличил численность батарей ЗРК Patriot и, в бытность Трампа президентом США, договорился о развертывании у себя противоракетной системы THAAD.

Как показали дальнейшие события, американские комплексы оказались неспособны отразить удары крылатых и баллистических ракет, запускаемых хуситами, не говоря уже о массированном налете ударных БПЛА на объекты национальной нефтяной компании. Осознание этого горького факта, вкупе с другими соображениями, подвигло Эр-Рияд на примирение с Тегераном. Там надеются устранить военную угрозу путем переговоров и разумных компромиссов.

Иран помогает хуситам, в том числе оружием, которого ему самому не хватает. Несмотря на успешные испытания нескольких типов самолетов, местная авиационная промышленность не смогла организовать серийный выпуск. Поэтому персидским летчикам приходится летать на старинных американских истребителях F-14A Tomcat и F-4D/E Phantom II, закупленных до исламской революции 1979 года.

Вскоре, однако, придет замена в лице российского многоцелевого Су-35С. Прибытие вновь собранных самолетов данного типа ожидается позднее в текущем году, о чем уже пишет не только местная пресса, но и высказываются официальные лица.

Недавно Тегеран посетил белорусский президент Александр Лукашенко. Он выразил готовность «сотрудничать по многим направлениям», включая «высокотехнологичное оборудование… турбины и разные информационно-коммуникационные вещи». Изделия иранского происхождения, включая авиадвигатели, обнаруживаются в обломках боевых беспилотников, поразивших цели в зоне СВО на Украине.

И Тегеран, и Минск стремятся к расширению сотрудничества с Москвой в области пилотируемой авиации. В прошлом месяце Лукашенко высказался о готовности «выйти на производство самолета Су-25… при соответствующей небольшой технологической поддержке России».

Основной одноместный вариант Су-25 выпускался на заводе в Тбилиси, но его сборочный цех был разрушен в ходе грузино-абхазского конфликта 2008 года. Двухместная версия машины выпускалась на Улан-удэнском авиационном заводе (УУАЗ). Последняя зарубежная поставка – в Иран.

Предприятие 14 марта посетил Владимир Путин. Он осмотрел образцы серийной продукции: гражданские варианты вертолетов Ка-226 и Ми-17, и военно-транспортный Ми-8АМТШ-ВН. Беседуя с заводчанами, Путин сказал: «Должен быть найден баланс между самим производством и интересами Министерства обороны». Выполнять гособоронзаказ мешает дефицит кадров на УУАЗ, решить который можно путем привлечения специалистов из других регионов страны.

Подобной проблемы нет у корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (ТРВ), которую 14 марта посетил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он отметил увеличение численности сотрудников ТРВ, включая «достаточно квалифицированный персонал», а также его высокую мотивацию, но указал на необходимость роста производительности труда и сокращение издержек и трудозатрат. Министр распорядился удвоить выпуск высокоточных ракет и, обращаясь к руководителю ТРВ Борису Обносову, высказал надежду, что «те обязательства, которые вы взяли на себя в 2023 году, 2024 году, в целом по программе, – они будут выполнены».

ТРВ решает «огромный комплекс вопросов», возникших при проведении на Украине специальной военной операции (СВО) как по серийным комплексам, так и по тому, «что наработано за короткий промежуток времени».

Глава военного ведомства анонсировал скорое появление «новых дополнительных изделий», отсутствующих «у сегодняшнего противника» и превосходящих таковые «у вооруженных сил других стран». По словам Шойгу, по тематике ТРВ «вся комплектация решена».

Владимир Карнозов