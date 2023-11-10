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Интерфакс-АВН

ESA подписало соглашение с Airbus и Voyager Space об отправке европейских астронавтов на станцию Starlab после 2030 года

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Европейское космическое агентство
Европейское космическое агентство.
Источник изображения: Kai Pfaffenbach / Reuters

Париж. 9 ноября. ИНТЕРФАКС - Европейское космическое агентство (ESA) подписало меморандум о взаимопонимании с аэрокосмической компанией Airbus и американской компанией Voyager Space об участии европейских астронавтов в миссиях на перспективной коммерческой станции Starlab после завершения эксплуатации Международной космической станции (МКС).

"ESA, Airbus и Voyager Space подписали меморандум о взаимопонимании, в котором излагается их сотрудничество на космической станции Starlab по завершении работы Международной космической станции", - говорится в сообщении на сайте ESA.

В рамках соглашения на станции будут осуществляться миссии европейских астронавтов и проводиться долгосрочные научные исследования, в которых будут использоваться европейские технологии: от робототехники до искусственного интеллекта.

В сообщении отмечается, что в будущем для полётов к станции и доставки на неё полезных грузов могут использоваться европейские пилотируемые и грузовые корабли.

Коммерческая космическая станция Starlab - это совместный проект французской компании Airbus и американской Voyager Space. Она станет одной из станций-преемниц МКС на низкой околоземной орбите после завершения её эксплуатации в 2030 году. Подобно МКС, на ней будут проживать астронавты для проведения множества научных экспериментов и исследований в условиях микрогравитации.

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Страны
США
Компании
Airbus
ESA (ЕКА)
Проекты
МКС
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