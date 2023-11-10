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В США оценили сроки появления гиперзвукового оружия в войсках

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Источник изображения: topwar.ru

После отмены испытания гиперзвукового блока Common Hypersonic Glide Body (C-HGB) в октябре в США усомнились в появлении гиперзвукового оружия в войсках до конца 2023 года. Сроки появления нового оружия в американском арсенале оценил начальник отдела закупок американской армии Даг Буш, передает Defense News.

По его словам, отмена испытаний созданного для армии и Военно-морских сил США блока C-HGB делает «крайне маловероятной» передачу оружия первому подразделению до конца года. «После сбоя в тестировании вы забираете устройство обратно, разбираете его на части, и члены команды вместе с инженерами выясняют, в чем именно заключалась неисправность», — сказал он.

Буш добавил, что армии необходимо провести минимум одно испытание блока перед отправкой в войска ракет Long Range Hypersonic Weapon (LRHW), поэтому ведомство может не успеть поставить ракеты в подразделения до конца года.

LRHW предназначена для поражения целей на расстоянии около 2300 километров. В носовом обтекателе двухступенчатой ракеты размещают гиперзвуковую планирующую боевую часть C-HGB.

Ранее директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов сообщил, что гиперзвуковое оружие США по-прежнему находится в стадии разработки.

В начале сентября стало известно, что Минобороны США отменило запланированные испытания гиперзвукового ракетного комплекса большой дальности LRHW после предполетной проверки.

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