Полковник высказался о разработке гиперзвукового оружия в США

Гиперзвуковое оружие США по-прежнему находится в стадии разработки. Тем не менее, появлялась информация о том, что стране удалось достичь некоторых успехов в его создании, но созданные ракеты все равно уступали российским. Об этом «Ленте.ру» рассказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов.

«Была информация, что американская ракета превысила скорость в 6 махов — это больше, чем гиперзвук. Дальность — от полутора до 1900 километров. Дальность примерно та же, что у нас, но скорость маленькая, США только чуть-чуть перешли за гиперзвук», — сказал Кнутов.

Он также отметил, что испытания американских гиперзвуковых ракет могут быть максимально засекречены. Страна может засекречивать результаты испытаний, как позитивные, так и негативные. В любом случае, по мнению полковника, говорить о прорыве со стороны США преждевременно.

«Но они в любом случае создадут гиперзвуковые ракеты рано или поздно, так что для нас приоритетным является совершенствование нашего оружия», — подчеркнул военный.

Ранее сообщалось, что зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С» вооружили гиперзвуковыми ракетами. Также уточнялось, что новая модификация комплекса «Панцирь-С» — «Панцирь-СМ-СВ» — находится на завершающем этапе испытаний.