В США отменили испытания гиперзвукового оружия

Минобороны США отменило запланированные на среду испытания гиперзвукового ракетного комплекса большой дальности LRHW (Long Range Hypersonic Weapon) после предполетной проверки. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление Пентагона.

«Министерство планировало провести летные испытания на станции космических сил на мысе Канаверал, штат Флорида, чтобы проинформировать о наших разработках в области гиперзвуковых технологий, но в результате предполетных проверок испытание не состоялось», — говорится в заявлении ведомства.

Что привело к отмене испытания, не уточняется. Агентство задается вопросом, сможет ли армия США следовать плану и объявить о достижении начальной боевой готовности оружия к 30 сентября.

Двухступенчатая ракета LRHW предназначена для поражения объектов противника на глубине около 2300 километров. В носовом обтекателе боеприпаса размещают гиперзвуковую планирующую боевую часть Common Hypersonic Glide Body.

В конце августа издание Defense News писало, что Военно-воздушные силы США провели испытания прототипа гиперзвуковой ракеты воздушного базирования AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW).

В октябре 2022 года Пентагон показал видео испытаний компонентов гиперзвуковой ракеты, которую разрабатывают в интересах Военно-морских сил (ВМС) и армии США. Речь могла идти о проектах Conventional Prompt Strike ВМС и LRHW сухопутных войск.