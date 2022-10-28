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США показали видео испытания гиперзвукового оружия

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Первый прототип гиперзвукового оружия дальнего действия (LRHW)
Первый прототип гиперзвукового оружия дальнего действия (LRHW).
Источник изображения: © Фото : Elliot Valdez

Пентагон показал видео испытаний компонентов гиперзвуковой ракеты, разрабатываемой в интересах Военно-морских сил (ВМС) и армии США. Соответствующий ролик опубликован на YouTube.



В подписи к ролику отмечается, что соответствующий пуск ракеты состоялся с побережья в штате Вирджиния.

По данным Reuters, в рамках испытаний была проведена оценка навигационного оборудования и коммуникационной работы оружия, а также усовершенствованных материалов, которые устойчивы к нагреванию, в реалистичной гиперзвуковой среде.

Как следует из открытых данных, речь может идти о проектах Conventional Prompt Strike (CPS) ВМС и Long-Range Hypersonic Weapon (LRHW) сухопутных войск. В частности, задачей двухступенчатой (не считая боеголовки) ракеты LRHW наземного старта станет поражение объектов противника на глубине около 2300 километров в зоне A2/AD (anti-access and area denial — ограничение и воспрещение доступа и маневра).

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Страны
США
Проекты
ГЗЛА
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