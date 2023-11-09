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ТАСС

Госдеп: ЕС усомнится в необходимости помогать Киеву, если США не утвердят помощь Украине

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Здание Госдепартамента США
Здание Госдепартамента США.
Источник изображения: Alex Wong/ Getty Images

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен напомнил, что Вашингтон уже исчерпал дополнительные бюджетные ассигнования, имевшиеся у американского правительства от Конгресса на помощь Украине

ВАШИНГТОН, 8 ноября. /ТАСС/. Евросоюз подвергнет сомнению необходимость направлять помощь Киеву на €50 млрд, если Соединенные Штаты не смогут утвердить свой пакет помощи Украине. Уверенность в этом высказал помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен.

Он говорил об отправленном в октябре запросе вашингтонской администрации на оказание Украине дополнительной помощи. "Также наши союзники должны знать, что мы с ними. Европейский союз в настоящее время рассматривает предложение о выделении €50 млрд <...> в течение следующих четырех лет в качестве поддержки Украины. Если мы не сумеем предоставить помощь, то они зададутся вопросом о том, достаточно ли будет их усилий, следует ли им [вообще] двигаться вперед [с ассигнованием этих €50 млрд]", - сказал дипломат, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

О'Брайен напомнил, что Вашингтон "уже затратил ассигнованные деньги", исчерпал дополнительные бюджетные ассигнования, имевшиеся у американского правительства от Конгресса на помощь Украине. "И мы возвращены к предсказанию президента [России Владимира] Путина о том, что все это может закончиться за неделю, если мы [США] уйдем. Вот что находится на кону применительно к запросу на дополнительное финансирование [на помощь Киеву]", - сказал дипломат.

Администрация США направила в октябре на Капитолийский холм запрос на дополнительные крупные бюджетные ассигнования в начавшемся в США 1 октября 2024 финансовом году - прежде всего на оказание помощи Украине и Израилю, а также на противодействие Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с американским президентом Джо Байденом хотела бы получить порядка $106 млрд. Дальнейшая судьба запроса остается под вопросом. Некоторые республиканцы как в Палате представителей, так и в Сенате Конгресса США в последнее время публично высказывались против продолжения оказания Киеву дальнейшей финансовой помощи.

5 октября на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" президент РФ Владимир Путин заявил, что экономика Украины без регулярных финансовых вливаний извне существовать уже не может. 

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