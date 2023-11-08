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Техкульт

НАСА готовится взять на вооружение космолет Dream Chaser для полетов на МКС

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Космоплан Dream Chaser

Компания Sierra Space представила первый космоплан серии Dream Chaser для доставки грузов на низкие орбиты. В ближайшие недели будут проведены его испытания на воздействие окружающей среды. Первый пуск Dream Chaser намечен на апрель 2024 года с космодрома Кеннеди во Флориде.

Концепция космолета была представлена еще в 2004 году. За это время проект прошел длинный путь от идеи до реально существующего корабля. Изначально планировалось использовать этот «челнок» для перевозки не только грузов, но и людей, но разработка не выдержала конкуренции с SpaceX, Boeing и Northrop Grumman и была оттеснена на второй план. Инженеры компании улучшили космолет, сделали его более технологичным. Проект вновь стал актуальным и получил финансирование НАСА, а первый его экземпляр под названием «Tencity» будет доставлен в распоряжение аэрокосмического агентства уже через несколько недель. Предполагается, что в будущем Dream Chaser может поставляться и иностранным компаниям. Принципиальным отличием Dream Chaser стало то, что при возвращении на Землю корабль может сесть на взлетно-посадочной полосе, как обычный самолет. Корабль имеет крылатую конструкцию, а его двигатели работают на смеси пропана и закиси азота. При входе в атмосферу от разрушения высокими температурами его защищают плиты из кремнезема. Разработчики позаботились о том, чтобы ускорение при посадке не превышало 1,5 G, что позволит сравнительно безопасно транспортировать хрупкие грузы. Каждый «челнок» имеет ресурс не менее 15 миссий.

Александр Козырев

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Dream Chaser
Компании
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NASA
Northrop Grumman
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