Войти
ТАСС

Компания Sierra Nevada с 2022 года начнет доставлять грузы на МКС

411
0
0
Dream Chaser
Dream Chaser.
Источник изображения: wikimedia

Для этого предприятие разрабатывает корабль Dream Chaser, который внешне будет напоминать мини-версию челнока Space Shuttle

НЬЮ-ЙОРК, 5 мая. /ТАСС/. Американская компания Sierra Nevada начнет с 2022 года доставлять грузы на Международную космическую станцию (МКС) на разработанном ею корабле Dream Chaser. Об этом сообщила в среду флоридская телестанция WTSP со ссылкой на представителей NASA и базирующейся в штате Невада компании.

По их словам, запуски грузового корабля, внешне напоминающего мини-шаттл, будут осуществляться со стартовых комплексов на космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида) с помощью ракеты-носителя компании United Launch Alliance Vulcan - Centaur ("Вулкан - Центавр"), все еще находящейся в стадии доработки. Приземляться по завершении миссии Dream Chaser будет, подобно самолету, на взлетно-посадочную полосу, расположенную рядом с космодромом, - ее NASA в течение 30 лет использовала при возвращении с орбиты своих кораблей Space Shuttle.

"Когда мы произведем первый запуск в 2022 году, мы планируем завершить миссию приземлением на этой взлетно-посадочной полосе", - привела телестанция слова исполнительного вице-президента Sierra Nevada Джанет Кэвэнди, которая совершила в прошлом три полета на шаттлах. Корабль, который будет эксплуатироваться в беспилотном режиме, предполагается доставить на космодром следующей весной, добавила она.

Sierra Nevada участвовала вместе с двумя другими компаниями - Boeing и SpaceX - в конкурсе на лучший проект пилотируемого корабля, который NASA организовала после завершения в 2011 году программы Space Shuttle. Контракты на общую сумму $6,8 млрд достались в 2014 году конкурентам. Однако Sierra Nevada смогла все же выиграть другой тендер NASA - на создание многоразового грузового корабля, на что NASA выделила невадской фирме $2 млрд.

Dream Chaser имеет в длину 9 метров - он примерно в четыре раза короче шаттла. Корабль способен доставлять на МКС грузы общей массой 5,5 тонны и забирать обратно на Землю около 3,2 тонны отходов и результатов научных экспериментов. Руководство компании рассчитывает, что в перспективе получит разрешение и на пилотируемые полеты. В частности, на борту корабля летать на станцию и обратно смогут до семи астронавтов. Кроме того, в планах Sierra Nevada строительство собственной орбитальной станции, в том числе для приема туристов.

Создатели Dream Chaser полагают, что каждый такой корабль сможет совершать до 15 полетов. Пока NASA заключила контракт с Sierra Nevada на шесть миссий по доставке грузов на МКС. В настоящее время в этих целях используются "грузовики" Dragon компании SpaceX и Cygnus корпорации Northrop Grumman.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Cygnus ГККС
Dream Chaser
Компании
Boeing
NASA
Northrop Grumman
SpaceX
ULA
Проекты
МКС
Похожие новости
17.07.2020
США запустят военную космическую станцию «Падающая звезда»
01.05.2020
«Мурло капитализма»
16.10.2019
Россия: лидерство в космосе уходит в прошлое (Eurasianet, США)
03.08.2018
Дешевые, многоразовые, на метане
13.03.2017
Старт ракеты Atlas V с кораблем к МКС отложен из-за проблем с гидравликой
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.05 18:58
  • 1
Лукашенко лишил званий более 80 экс-силовиков за дискредитирующие поступки
  • 06.05 18:43
  • 17
В США рассказали о «культовых» российских танках
  • 06.05 18:14
  • 5
Флот XXI века: что ждет российских моряков
  • 06.05 17:59
  • 10
Солдат, воспитанный айфоном
  • 06.05 16:40
  • 3
Нехватка 152-мм артиллерийских снарядов в вооруженных силах Украины
  • 06.05 16:33
  • 6
Лазер без московской прописки
  • 06.05 15:01
  • 79
Рогозин: первый модуль для новой российской орбитальной станции будет готов в 2025 году
  • 06.05 13:39
  • 4
В Пентагоне объявили о крупных военных учениях на Аляске
  • 06.05 13:25
  • 2
"Влетели по полной". Какие страны пострадают от выхода России из ДОН?
  • 06.05 10:56
  • 8
Тяга к лучшему: истребители Су-30СМ получат сверхмощный апгрейд
  • 06.05 09:08
  • 168
Космонавтика Илона Маска
  • 06.05 05:44
  • 1
На Красной площади состоялась вторая ночная репетиция парада Победы
  • 06.05 05:43
  • 1
В тылу борьбы: как эвакуировали промышленность в начале войны
  • 05.05 21:39
  • 22
Испытания новой французской баллистической ракеты для субмарины типа Triomphant показали на видео
  • 05.05 20:55
  • 1
Для госкомпаний могут ввести механизм гарантированного заказа у предприятий ОПК