Компания Sierra Nevada с 2022 года начнет доставлять грузы на МКС

Для этого предприятие разрабатывает корабль Dream Chaser, который внешне будет напоминать мини-версию челнока Space Shuttle

НЬЮ-ЙОРК, 5 мая. /ТАСС/. Американская компания Sierra Nevada начнет с 2022 года доставлять грузы на Международную космическую станцию (МКС) на разработанном ею корабле Dream Chaser. Об этом сообщила в среду флоридская телестанция WTSP со ссылкой на представителей NASA и базирующейся в штате Невада компании.

По их словам, запуски грузового корабля, внешне напоминающего мини-шаттл, будут осуществляться со стартовых комплексов на космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида) с помощью ракеты-носителя компании United Launch Alliance Vulcan - Centaur ("Вулкан - Центавр"), все еще находящейся в стадии доработки. Приземляться по завершении миссии Dream Chaser будет, подобно самолету, на взлетно-посадочную полосу, расположенную рядом с космодромом, - ее NASA в течение 30 лет использовала при возвращении с орбиты своих кораблей Space Shuttle.

"Когда мы произведем первый запуск в 2022 году, мы планируем завершить миссию приземлением на этой взлетно-посадочной полосе", - привела телестанция слова исполнительного вице-президента Sierra Nevada Джанет Кэвэнди, которая совершила в прошлом три полета на шаттлах. Корабль, который будет эксплуатироваться в беспилотном режиме, предполагается доставить на космодром следующей весной, добавила она.

Sierra Nevada участвовала вместе с двумя другими компаниями - Boeing и SpaceX - в конкурсе на лучший проект пилотируемого корабля, который NASA организовала после завершения в 2011 году программы Space Shuttle. Контракты на общую сумму $6,8 млрд достались в 2014 году конкурентам. Однако Sierra Nevada смогла все же выиграть другой тендер NASA - на создание многоразового грузового корабля, на что NASA выделила невадской фирме $2 млрд.

Dream Chaser имеет в длину 9 метров - он примерно в четыре раза короче шаттла. Корабль способен доставлять на МКС грузы общей массой 5,5 тонны и забирать обратно на Землю около 3,2 тонны отходов и результатов научных экспериментов. Руководство компании рассчитывает, что в перспективе получит разрешение и на пилотируемые полеты. В частности, на борту корабля летать на станцию и обратно смогут до семи астронавтов. Кроме того, в планах Sierra Nevada строительство собственной орбитальной станции, в том числе для приема туристов.

Создатели Dream Chaser полагают, что каждый такой корабль сможет совершать до 15 полетов. Пока NASA заключила контракт с Sierra Nevada на шесть миссий по доставке грузов на МКС. В настоящее время в этих целях используются "грузовики" Dragon компании SpaceX и Cygnus корпорации Northrop Grumman.