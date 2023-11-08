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ТАСС

Опыт Чечни предложили внедрять в работе с перешедшими на сторону РФ украинскими военными

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Заместитель командующего 2-м армейским корпусом, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов
Заместитель командующего 2-м армейским корпусом, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов.
Источник изображения: Александр Река/ ТАСС

По словам командира спецназа "Ахмат" Апты Алаудинова, бойцы ВСУ начали более активно сдаваться в плен и все чаще отказываются идти на передовую

ГРОЗНЫЙ, 7 ноября. /ТАСС/. Заместитель командующего 2-м армейским корпусом, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов считает, что опыт Чечни можно использовать в работе с перешедшими на сторону России украинскими военнослужащими.

"Мы должны отбросить все лишнее и сделать так, чтобы они принимали непосредственное участие в нашем общем благом деле. Есть прекрасный, яркий пример: первый президент Чеченской Республики добился амнистии для тех, кто находился на противоположной стороне, в лесах и горах. Мы совместными усилиями навели порядок в республике. И поэтому считаю, что бойцов ВСУ, желающих встать с нами в один ряд, будет все больше и больше", - написал он в Telegram-канале.

По его словам, бойцы ВСУ начали более активно сдаваться в плен и все чаще отказываются идти на передовую.

"В спецназе "Ахмат" с первых дней СВО сражаются бойцы - украинцы по национальности. Всегда говорил, что рано или поздно украинцы встанут с нами плечом к плечу, для того чтобы победить фашистов, засевших в верхушке власти. Порядок там возможно навести только вместе. Тем более им это нужно больше, чем нам", - заявил командир "Ахмата".

Он добавил, что все бойцы, вступившие в ряды Минобороны России, проходят полноценную проверку и заслуживают доверия.  

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Россия
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Минoбороны РФ
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