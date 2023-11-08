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ТАСС

В Киеве заявили, что Запад не поставляет Украине обещанное оружие в полном объеме

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Источник изображения: AP Photo/ Alex Brandon

Советник главы офиса президента Украины Сергей Лещенко подчеркнул, что "на вчера" такого оружия "нужно было в десять раз больше"

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Киев не получил в полном объеме то оружие, которое ему было ранее обещано странами Запада, при этом Украине для продолжения боевых действий его нужно в разы больше. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Сергей Лещенко.

"На вчера [оружия из стран Запада] нужно было в десять раз больше. И было бы хорошо хотя бы получить то, что было обещано, то, что было задекларировано, передается Украине, но, к сожалению, до сих пор не поступило в наше распоряжение. То есть мы даже не говорим о том, чтобы как-то расширить палитру или номенклатуру [поставляемых вооружений], а чтобы хотя бы получить то, что обещано", - сказал он в эфире украинского телеканала "Дом".

По словам Лещенко, решение проблемы увеличения поставок оружия из стран Запада зависит не от Киева, а, помимо прочего, от мощностей заводов-производителей вооружений, правительств стран-партнеров Украины и логистики.

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в статье для журнала The Economist заявил о том, что американские истребители F-16, которые Киев рассчитывает получить от западных союзников, не принесут пользу Украине, потому что Россия улучшила системы противовоздушной обороны. Он также отметил, что западные ракетные комплексы большой дальности и танки были нужны Киеву еще в прошлом году. По словам Залужного, поставленное в этом году вооружение не произвело того эффекта, на который рассчитывали Украина и ее союзники, так как Россия успела серьезно укрепить оборону.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил на селекторном совещании в ведомстве 1 ноября, что Украина терпит поражение, несмотря на поставки новых видов оружия, а обещанные ей F-16 при нынешних темпах работы российской ПВО закончатся за 20 дней. 

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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
F-16
Персоны
Шойгу Сергей
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