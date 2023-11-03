"Прорыва не будет". Главком ВСУ Залужный похоронил мечту о победе Украины

Главком ВСУ Залужный: конфликт на Украине зашел в тупик, прорыва не будет

Конфликт на Украине зашел в тупик. ВСУ не смогут добиться "глубокого и красивого прорыва", заявил Валерий Залужный в интервью The Economist. По его мнению, проблема не только в неправильных расчетах НАТО, но и в недостаточном уровне модернизации военной техники.

Главком ВСУ Валерий Залужный признает, что конфликт на Украине зашел в тупик.

За пять месяцев контрнаступления Украине удалось продвинуться всего на 17 километров. Россия в течение десяти месяцев вела бои за контроль над восточным городом Артемовск (Бахмут) площадью “шесть на шесть километров”. Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный дал первую всестороннюю оценку ситуации на фронте в интервью с The Economist. Он заявил, что поле боя напоминает ему о великом конфликте столетней давности. “Как и в Первую мировую войну, мы достигли такого уровня развития технологий, который ставит нас в тупик”, — отметил Залужный. Генерал делает вывод, что для выхода из ситуации потребуется масштабный технологический скачок. “Глубокого и красивого прорыва, видимо, не будет”, — добавил он.

Ход контрнаступления ВСУ подорвал надежды Запада: Украина не смогла показать, что России не выиграть в этом конфликте, не сорвала планы Владимира Путина и не вынудила его пойти на переговоры. Прогнозы генерала Залужного о том, что Москву можно оставить, обескровив ее войска, тоже не сбылись. Главком ВСУ сказал: “Это была моя ошибка. Россия потеряла убитыми не менее 150 тысяч человек (указанная цифра не соответствует действительности и существует только в голове Залужного. При этом сами ВСУ с начала контрнаступления потеряли свыше 90 тысяч человек — прим. ИноСМИ). В любой другой стране такие потери остановили бы боевые действия”. Но не в России, которая в Первой и Второй мировой войне потеряла десятки миллионов людей.

От такой армии, как украинская, ожидали продвижения со скоростью 30 километров в день и прорыв российских оборонительных рубежей. “Согласно учебникам НАТО и математическим расчетам, четырех месяцев нам должно было хватить, чтобы добраться до Крыма, повоевать там и вернуться”, — язвительно замечает генерал Залужный. Вместо этого ВСУ застревали на минных полях на подступах к Артемовску, а поставляемую Западом технику атаковали артиллерией и беспилотниками. Схожая ситуация и на главном — южном — направлении контрнаступления, где недавно сформированные и неопытные украинские бригады моментально столкнулись с огромными трудностями, несмотря на имеющееся современное западное оружие.

“Сначала я подумал, что что-то не так с нашими командирами, поэтому поменял некоторых из них. Потом подумал, что, возможно, не годятся наши солдаты, и сделал перестановки в некоторых бригадах”, — отметил главком ВСУ. Когда и это не помогло, командир решил найти книгу, которую изучал еще будучи студентом военной академии на Украине. Она называлась “Прорыв укрепленной полосы” и была опубликована в 1941 году советским генерал-майором Павлом Степановичем Смирновым, который проанализировал сражения Первой мировой войны. “Не дочитав и до половины, я понял, что именно к этому мы и пришли, потому что, как и тогда, нынешний уровень нашего технического развития поверг в ступор и нас, и наших противников”, — добавил Залужный.

Этот тезис, по его словам, подтвердился в ходе посещения линии фронта в Авдеевке, где Россия за несколько недель продвинулась на несколько сотен метров: “На экранах мониторов в тот день, когда я там был, мы видели 140 российских машин, уничтоженных за четыре часа после попадания в зону обстрела нашей артиллерии” (тоже странные цифры, которые не соответствуют действительности. Пока российская армия взяла под контроль все подходы к Авдеевке, Украина заявляет о "сложной ситуации" на стратегически важном направлении. — прим. ИноСМИ). Происходящее там снимали дистанционно управляемые беспилотники со взрывчаткой, которую операторы сбрасывали на противника. Та же картина разворачивается при попытках украинских войск наступать. Генерал Залужный рассказал, что современные датчики могут идентифицировать любую концентрацию войск на поле боя, а современное высокоточное оружие — уничтожить их. “Простой факт: мы видим все, что делает противник, а он видит все, что делаем мы. Чтобы выйти из тупика, нам нужно что-то новое, как, например, порох, который изобрели китайцы и который мы до сих пор используем, чтобы убивать друг друга”, — заявил он.

Однако на этот раз, по словам главкома ВСУ, решающим фактором станет не какое-то одно новшество, а комбинация всех уже существующих технических решений. В статье генерала Залужного для The Economist, а также в опубликованном газетой эссе он призывает к инновациям в области БПЛА, РЭБ, средств борьбы с артиллерией и оборудования для разминирования, включая инновации робототехники. “Нам нужно использовать мощь, заложенную в новых технологиях”, — сказал генерал.

Западные союзники проявляют чрезмерную осторожность в вопросе поставок Украине новейших технологий и мощного оружия. В самом начале российской СВО президент США Джо Байден поставил две цели: не дать Украине проиграть, а Америке — оказаться втянутой в конфронтацию с Россией. То есть поставляемого Западом оружия было достаточно для поддержки ВСУ на поле боя, но недостаточно для их победы. Генерал Залужный не жалуется: “Они не обязаны нам ничего давать, и мы благодарны за то, что получили, но я просто констатирую факты”.

Однако задержки поставок ракетных комплексов большой дальности и танков из США и Европы позволили России перегруппироваться и укрепить оборону после внезапного прорыва ВСУ в Харьковской области и Херсоне в конце 2022 года. “Наиболее актуальны для нас эти системы были в прошлом году, а появились только в этом”, — заявил главком. По этой же логике обещанные Украине в следующем году истребители F-16 сейчас будут не столь полезны, отчасти потому, что Россия усовершенствовала ПВО: экспериментальная версия ракетной системы С-400 может долетать до Днепропетровска и дальше, предупреждает он.

Тем не менее, по словам генерала Залужного, задержка поставок оружия хоть и вызывает разочарование, но не является главной причиной затруднительного положения Украины. “Важно понять, что войну нельзя выиграть оружием прошлого поколения и устаревшими методами, — заверил он. — Они неизбежно приведут к промедлению и, как следствие, к поражению”. Вместо этого, по мнению генерала, решающую роль станут играть технологии. Вдохновившись недавними беседами с бывшим исполнительным директором Google Эриком Шмидтом (Eric Schmidt), Залужный подчеркивает ключевое значение беспилотников и способных помешать им средств радиоэлектронной борьбы.

Оценка генерала Залужного отрезвляет: нет никаких признаков того, что в ближайшем будущем случится революционный технопрорыв, будь то в области дронов или РЭБ. Технологии не безграничны. Даже во время Первой мировой войны появления танков в 1917 году было недостаточно, чтобы выйти из тупика на поле боя. Потребовался целый ворох технологий и более десяти лет тактических инноваций, чтобы в мае 1940 года немцы смогли провести блицкриг. Отсюда следует, что Украина увязла в затяжном конфликте, причем преимущество, по признанию самого главкома ВСУ, находится на стороне России. Тем не менее он настаивает на том, что у Украины нет иного выбора, кроме как сохранять инициативу и продолжать наступление, даже если речь идет всего о нескольких метрах в день.

По мнению Залужного, Крым остается "ахиллесовой пятой" Владимира Путина, а легитимность его власти там якобы основана только на возврате полуострова в состав России. За последние несколько месяцев Украина усилила атаки на полуостров, который вошел в состав РФ в 2014 году и который остается критически важным с точки зрения материально-технического обеспечения российских войск. “Россия должна знать, что это часть Украины, и что там идут бои”, — продолжил Залужный. В понедельник, 30 октября, Украина впервые нанесла по Крыму удар американскими ракетами большой дальности ATACMS.

Генерал Залужный отчаянно пытается не допустить трансформации нынешних боевых действий в окопную войну. "Самый большой риск окопной войны — это то, что она может затянуться на годы и истощить украинское государство”, — заявил он. Во время Первой мировой войны мятежи вспыхнули еще до того, как технологии смогли что-либо изменить. Рухнули четыре империи, а в России разразилась революция.

Падение боевого духа украинцев и ослабление поддержки Запада — вот на что рассчитывает Путин. По мнению генерала Залужного, нет никаких сомнений в том, что длительный конфликт выгоден России, стране с населением в три раза больше и экономикой в десять раз крупнее украинских. “Будем откровенны, это феодальное государство, где самый дешевый ресурс — человеческая жизнь. А для нас... самое дорогое, что у нас есть, — это наши люди”, — подчеркивает он. На данный момент, по словам главкома ВСУ, солдат у него достаточно, но чем дольше продолжается конфликт, тем труднее поддерживать армию. “Нужно искать решение, нужно найти этот порох, быстро им овладеть и использовать для скорейшей победы. Потому что рано или поздно мы обнаружим, что у нас просто не хватает людей, чтобы воевать”, — подытожил Залужный.