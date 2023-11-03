Пентагон сообщил о неудавшемся испытании МБР "Минитмен-3"

Вашингтон. 2 ноября. ИНТЕРФАКС - В ходе испытания американской межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III, запущенной в среду с базы Ванденберг (штат Калифорния), возникли проблемы, из-за которых пришлось дать команду на ее самоуничтожение, сообщило Командование глобального удара США.

"Невооруженная МБР Minuteman III "была уничтожена над Тихим океаном 1 ноября в 00:06 по Тихоокеанскому времени США (в 10:06 мск) из-за аномалии, возникшей во время испытательного запуска с базы Космических сил Ванденберг в Калифорнии", - говорится в сообщении.

Как указали американские военные, "аномалия - это любое неожиданное событие во время испытания. Поскольку аномалии могут возникнуть из-за многих факторов, связанных с самой операционной платформой или испытательным оборудованием, для выявления причины необходим тщательный анализ".

По сообщению издания Noozhawk округа Санта-Барбара в Калифорнии, где расположена база Ванденберг, наблюдатели, живущие вблизи нее, заметили странное изменение траектории полета ракеты после запуска.

Как ранее официально сообщал Пентагон, в среду США планировали провести испытательный пуск МБР Minuteman III для проверки боеготовности оружия ядерного сдерживания.