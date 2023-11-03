Артемьев заявил, что космонавты РФ на МКС продолжают научную работу с коллегами из США

Летчик-космонавт отметил, что американцы заняли этот сегмент после того, как от совместных экспериментов отказались европейцы

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 ноября. /ТАСС/. Российские космонавты на МКС продолжают сотрудничать в научной отрасли с коллегами из США, которые заняли этот сегмент после того, как от совместных экспериментов отказались европейцы, рассказал ТАСС летчик-космонавт, герой Российской Федерации Олег Артемьев, посетивший Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского.

"После того, как СВО началась, <…> европейцы перестали с нами работать, <…> американцы, наоборот, эту нишу сразу заняли. <…> Европейцы полностью прекратили те совместные эксперименты, в которых участвовали. Высвободилось время, мы можем заняться другими экспериментами, которые есть у американцев", - сказал космонавт.

По словам Артемьева, совместная работа с космонавтами США продолжается, несмотря на сложную политическую ситуацию.

Олег Артемьев - российский космонавт-испытатель отряда ФГБУ "НИИ ЦПК им. Ю. А. Гагарина", 118-й космонавт СССР/ России и 534-й космонавт мира. Герой Российской Федерации, летчик-космонавт Российской Федерации. Участник основных космических экспедиций МКС-39/МКС-40, МКС-55/МКС-56, МКС-66/МКС-67.