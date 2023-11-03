Войти
ТАСС

Артемьев заявил, что космонавты РФ на МКС продолжают научную работу с коллегами из США

63
0
0
Астронавт NASA Лорел О’Хара, космонавты Роскосмоса Николай Чуб и Олег Кононенко
Астронавт NASA Лорел О’Хара, космонавты Роскосмоса Николай Чуб и Олег Кононенко.
Источник изображения: Сергей Савостьянов/ ТАСС

Летчик-космонавт отметил, что американцы заняли этот сегмент после того, как от совместных экспериментов отказались европейцы

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 ноября. /ТАСС/. Российские космонавты на МКС продолжают сотрудничать в научной отрасли с коллегами из США, которые заняли этот сегмент после того, как от совместных экспериментов отказались европейцы, рассказал ТАСС летчик-космонавт, герой Российской Федерации Олег Артемьев, посетивший Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского.

"После того, как СВО началась, <…> европейцы перестали с нами работать, <…> американцы, наоборот, эту нишу сразу заняли. <…> Европейцы полностью прекратили те совместные эксперименты, в которых участвовали. Высвободилось время, мы можем заняться другими экспериментами, которые есть у американцев", - сказал космонавт.

По словам Артемьева, совместная работа с космонавтами США продолжается, несмотря на сложную политическую ситуацию.

Олег Артемьев - российский космонавт-испытатель отряда ФГБУ "НИИ ЦПК им. Ю. А. Гагарина", 118-й космонавт СССР/ России и 534-й космонавт мира. Герой Российской Федерации, летчик-космонавт Российской Федерации. Участник основных космических экспедиций МКС-39/МКС-40, МКС-55/МКС-56, МКС-66/МКС-67.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
ЦПК Гагарина
Проекты
МКС
Похожие новости
17.05.2021
Полетели самураи: «Роскосмос» повезет японцев на орбиту
24.03.2020
ЦПК отменил пресс-конференцию экипажа МКС впервые в истории
23.03.2020
Отправляющийся на МКС экипаж изолировали из-за ситуации с коронавирусом - ЦПК
13.04.2015
Роскосмос начал переговоры с Китаем по лунной программе
05.03.2015
"Реактивный ранец" для космонавтов изготовят в России до конца месяца
08.05.2014
Россия построит Ирану спутники и обучит космонавтов
16.04.2014
Космический «Майдан»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.11 00:51
  • 2
Дальнемагистральный Ил-96-400М совершил свой первый полет
  • 03.11 00:13
  • 56526
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 02.11 22:03
  • 200
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 02.11 19:44
  • 1
Сырые спальники, лисьи норы и грязь: российские военные рассказали о проблемах быта на передовой
  • 02.11 15:47
  • 0
Коррупция на Украине – куда пропадает гуманитарка. Часть 3.
  • 02.11 10:22
  • 2
Активная оборона России истощила ВСУ
  • 02.11 09:32
  • 0
Что стоит за становлением «ближневосточной Вестфальской системы»
  • 02.11 01:59
  • 1
Когда и какой военный конфликт с использованием ВМФ как главного оружия возможен
  • 01.11 20:52
  • 2
Сравнение ВМФ РФ и США
  • 01.11 14:47
  • 0
Коррупция на Украине – куда пропадает гуманитарка. Часть 2.
  • 01.11 05:57
  • 1
Роль соцсетей, спецслужб и США как "корень зла". Путин выступил на совещании по Дагестану
  • 31.10 13:51
  • 1
Ростех передал первый комплект полностью российской авионики для кабины лайнера МС-21
  • 31.10 13:13
  • 0
События в Махачкале: Враг у нас общий, цель одна
  • 31.10 12:50
  • 0
Коррупция на Украине – куда пропадает гуманитарка
  • 31.10 12:12
  • 1
Броня как фанера: как российский FPV-дрон проломил крышу натовского БТРа