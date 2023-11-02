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ЦАМТО

По совокупной оценке элементов военного потенциала и боевого опыта российская армия может считаться лучшей в мире

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Игорь Коротченко
Игорь Коротченко.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Натрускин

ЦАМТО, 1 ноября. Российская армия может считаться на сегодняшний день лучшей в мире по совокупности уникального опыта ведения современных военных действий, которого нет у других стран, и элементов военного потенциала, включающего производственные мощности ОПК.

Об этом в интервью "РИА Новости" заявил директор ЦАМТО Игорь Коротченко.

Как сообщило ранее издание U.S. News & World Report, Россия заняла первое место в рейтинге стран с самыми сильными вооруженными силами.

"Рейтинги – это не более чем мнения. Но если мы сравниваем положение нынешних Вооруженных сил РФ с другими армиями мира, то главным нашим плюсом является уникальный боевой опыт. Российская армия единственная на сегодня среди армий ведущих стран имеет реальный боевой опыт современной войны, которая оказалась совсем не такой, как ранее представлялось аналитикам и экспертам", – сказал И.Коротченко.

Он отметил, что современная война показала необходимость сочетания традиционных средств поражения с новыми технологическими решениями (хороший пример – широкое применение дронов), также она продемонстрировала новые форматы боевых действий и тактики, в современной войне выросла актуальность контрбатарейной борьбы, демонстрируется большое число комбинированных ударов и т.д.

И.Коротченко также напомнил, что сейчас идет процесс увеличения ВС РФ на 500 тыс. человек. Кроме того, запущены в ускоренный режим выпуска вооружений предприятия ОПК России.

"Именно по этой совокупной оценке элементов потенциала и боевого опыта российская армия может считаться лучшей мире. Следствием этого и являются такие комплементарные оценки и со стороны западных аналитиков", – добавил директор ЦАМТО.

При этом он подчеркнул, что не стоит впадать в эйфорию от этих оценок. "Мы знаем свои проблемы и необходимые решения. И здесь важно напомнить, что в построении Вооруженных сил будущего, при выработке приоритетов военного строительства должно учитываться мнение профильного экспертного сообщества", – заключил он.

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