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Военное обозрение

В число лучших изобретений 2023 года по версии журнала Time вошёл сверхзвуковой самолёт X-59

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Источник изображения: topwar.ru

В категории транспортных средств в число лучших изобретений 2023 года по версии журнала Time вошел сверхзвуковой самолет X-59, созданный совместно специалистами Lockheed Martin и NASA. Этот список идей и продуктов редакция издания создает ежегодно на протяжении более двух десятилетий.

При выборе номинантов учитываются оригинальность, эффективность, амбициозность и другие факторы. Они и стали причиной включения в список X-59, ведь он может изменить будущее коммерческих полетов над сушей. Теперь, благодаря решению проблемы подавления звукового удара, появилась возможность использовать для этих целей сверхзвуковые летательные аппараты.

Самолет станет центральным элементом экспериментальной миссии НАСА QueSST, в ходе которой он будет совершать полеты над населенными пунктами по всей территории Соединенных Штатов. При этом будет отслеживаться реакция жителей на приемлемость громкости звукового удара при пролете аппарата. В итоге NASA рассчитывает добиться отмены запрета на полеты гражданских сверхзвуковых самолетов над сушей.

Это откроет авиапроизводителям новые рынки, а пассажирам позволит вдвое сократить затраты времени на перелеты.

Предполагается, что шум, издаваемый X-59, не будет превышать 70-75 децибел. Это является большим достижением, ведь шум двигателей обычного пассажирского лайнера достигает 140 дБ, а на автотрассе уровень шума может составлять около 100 дБ.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
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Компании
Lockheed-Martin
NASA
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