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ТАСС

Шойгу: обмен США и Кореей информацией о ракетных пусках направлен на сдерживание РФ и КНР

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Испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III
Испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.
Источник изображения: © AP Photo / U.S. Air Force

Как отметил министр обороны РФ, эти данные в дальнейшем будут использоваться в интересах американских подразделений, дислоцированных в Азиатско-Тихоокеанском регионе

ПЕКИН, 30 октября. /ТАСС/. Обмен информацией о ракетных пусках, который США организуют с Республикой Корея и Японией, направлен на сдерживание России и Китая, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, выступая на X Сяншаньском форуме по безопасности.

"Вашингтон организует с Республикой Корея и Японией обмен информацией о ракетных пусках. Впоследствии эти данные будут использоваться в интересах американских подразделений, дислоцированных в АТР [Азиатско-Тихоокеанский регион], для сдерживания Китайской Народной Республики и Российской Федерации", - сказал Шойгу.

Блоковая сеть сдерживания

По его словам, "в качестве авангарда НАТО в АТР выступает создаваемая Соединенными Штатами и их союзниками американоцентричная блоковая сеть сдерживания, основанная на индо-тихоокеанских стратегиях".

"Ее основными элементами являются такие механизмы, как Quad (Четырехсторонний диалог по безопасности, объединяет Австралию, Индию, Японию и США - прим. ТАСС), англосаксонский формат AUKUS (АУКУС, входят Австралия, Великобритания и США - прим. ТАСС), азиатско-тихоокеанская четверка (Япония, Австралия, Новая Зеландия, Южная Корея) и другие объединения, к деятельности которых все чаще привлекаются лишь избранные страны АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии - прим. ТАСС). Это наносит ощутимый урон единству ассоциации, снижает ее возможности по обеспечению мира и стабильности", - сказал Шойгу.

Он подчеркнул, что Россия считает "недопустимыми попытки подрыва центральной роли АСЕАН и сложившейся вокруг нее устойчивой архитектуры безопасности путем подмены асеаноцентричных механизмов закрытыми блоковыми структурами индо-тихоокеанской направленности".

"Важно отметить, что взаимодействие в рамках AUKUS позволяет странам-участницам не только модернизировать свои вооруженные силы в части обычных вооружений, но и развивать их ядерную составляющую, что наносит ущерб режиму нераспространения ядерного оружия в АТР", - добавил Шойгу.

Военные лаборатории в АТР

Говоря о наращивании НАТО военной силы в АТР, он отметил, что "набирает обороты военно-биологическая деятельность США, в рамках которой развернута целая сеть лабораторий в Сингапуре, Таиланде, Камбодже и Республике Корея".

"Хотелось бы особо подчеркнуть, что подобные американские лаборатории на Украине функционировали при содействии тех европейских государств, которые сегодня стремятся подключиться к механизмам "АСЕАН+", - добавил Шойгу.

Он также обратил внимание на "попытки Вашингтона и их союзников использовать проблематику изменения климата и чрезвычайных ситуаций в качестве предлога для так называемых гуманитарных интервенций". "Ранее акцент таких усилий делался на вопросах защиты прав человека, якобы нарушение которых рассматривалось как формальное основание для задействования вооруженных сил в третьих странах", - сказал министр обороны РФ.

О форуме

X Сяншаньский форум по безопасности открылся 29 октября. Он продлится до вторника. В нем принимают участие делегации из более чем 90 стран, включая Великобританию, Иран, Россию, Саудовскую Аравию и США. Примерно треть делегаций представлена на уровне министров обороны и начальников генеральных штабов.

Главная тема мероприятия - "Общая безопасность, устойчивый мир". Участники форума обменяются мнениями по глобальной и региональной безопасности, особое внимание уделят Азии, Ближнему Востоку и Европе. Кроме того, они обсудят вопросы, связанные с искусственным интеллектом и ядерными рисками. 

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