Шойгу назвал беспочвенными претензии Запада к РФ по снижению порога применения ЯО

Речи о разрушении ДВЗЯИ после отзыва Москвой ратификации документа не идет, подчеркнул министр обороны России

ПЕКИН, 30 октября. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал абсолютно беспочвенными претензии со стороны Запада в адрес России по поводу якобы снижения ею порога применения ядерного оружия, в том числе вследствие отзыва ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

"Эти обвинения абсолютно беспочвенны. Ядерная доктрина России не изменилась и по-прежнему предусматривает применение ядерного оружия только в двух случаях: в ответ на ядерный удар противника либо при наличии угрозы существованию России, даже если против нее применяются обычные средства вооружения", - сказал он, выступая на X Сяншаньском форуме по безопасности.

Отзыв Россией ратификации ДВЗЯИ не означает разрушения этого режима военно-стратегического баланса, добавил Шойгу. "Что касается отзыва нашей страной ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, это лишь стремление обеспечить баланс с Соединенными Штатами Америки, которые этот договор так и не ратифицировали. Речи о его разрушении не идет", - сказал он.

Договор был подписан от имени РФ в Нью-Йорке 24 сентября 1996 года и ратифицирован Россией 27 мая 2000 года. Этот многосторонний документ должен был стать основным международно-правовым инструментом для прекращения любых видов ядерных испытаний. Однако договор так и не вступил в силу, поскольку его не ратифицировали 8 государств из 44, имеющих ядерное оружие или потенциальные возможности для его создания. Российские парламентарии поясняли, что невыполнение несколькими странами, в том числе США, внутригосударственных процедур, необходимых для вступления договора в силу, демонстрирует их неготовность принимать на себя весь объем соответствующих обязательств и вынуждает РФ принимать ответные меры, чтобы сбалансировать положение дел.

Впервые о том, что Россия может отозвать ратификацию ДВЗЯИ, президент РФ Владимир Путин заявил в начале октября. Он пояснил, что Москва могла бы повести себя зеркально по отношению к Вашингтону, который подписал, но не ратифицировал договор.

Закон об отзыве Россией ратификации ДВЗЯИ был ранее рассмотрен и одобрен Советом Федерации и направлен на подпись Путину 25 октября.