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Военное обозрение

«Хотелось бы побыстрей»: В Киеве заявили об отсутствии информации о начале обучения украинских пилотов пилотированию F-16

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Источник изображения: topwar.ru

Украинские Воздушные силы не могут подтвердить начало обучения украинских пилотов основам пилотирования истребителей F-16 в США. По словам представителя Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, американские партнеры до Киева такую информацию не доводили.

В Киеве не знают, началось ли обучение украинских пилотов пилотированию F-16 на авиабазе ВВС Национальной гвардии штата Аризона, потому что Генштабу такая информация не поступала. По словам Игната, об этом можно будет говорить только после того, как появятся подтверждения от самих отправленных в США украинцев.

Понятно, что всем бы хотелось, чтобы наши летчики как можно быстрее сели за штурвал F-16. Произошло это или не произошло, узнаем, когда они обнародуют фото в кабине самолета после удачного вылета

- заявил представитель Воздушных сил.

Ранее в ВВС США сообщили, что небольшая группа украинских пилотов, находящаяся на подготовке в Аризоне, начала обучение основам пилотирования самолетов. По словам представителя американских ВВС, обучение займет "несколько месяцев", за это время пилоты получат базовые навыки управления истребителем. Сделать из них асов воздушного боя за это время не получится. Большой проблемой при подготовке пилотов является отсутствие у них знаний английского языка, а языковая подготовка началась только в конце сентября.

До этого в Киеве заявили, что первые истребители F-16 Украина получит в первой половине следующего года после того, как для них будет создана необходимая инфраструктура и подготовлен летный и технический персонал. Обучение пилотов займет, по предварительным данным, от полугода и больше. На подготовку техников уйдет не меньше времени.

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Страны
США
Украина
Продукция
F-16
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