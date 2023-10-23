Шрёдер полагает, что только США могут повлиять на Киев в вопросе достижения мира

По мнению экс-канцлера ФРГ, украинские власти не согласились на мир во время переговоров с Россией в марте 2022 года, потому что им этого не позволили США

БЕРЛИН, 21 октября. /ТАСС/. Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер (занимал пост в 1998-2005 годах) считает, что власти в Киеве не согласились на мир во время переговоров с Москвой в марте прошлого года по той причине, что им этого не позволили США. Такое мнение он выразил в интервью газете Berliner Zeitung.

"Единственные, кто в отношении Украины может регулировать войну, - это американцы. Во время мирных переговоров в марте 2022 года в Стамбуле с [нынешним министром обороны Украины] Рустемом Умеровым украинцы не согласились на мир, потому не могли. Обо всем, о чем они говорили, им приходилось спрашивать американцев", - заявил экс-канцлер. Он сообщил, что в 2022 году получил просьбу со стороны Украины о посредничестве между Москвой и Киевом. "Вопрос стоял, могу ли я передать послание [президенту России Владимиру] Путину", - отметил Шрёдер.

"Я провел с Умеровым два разговора, затем с Путиным с глазу на глаз, а потом с посланником Путина", - сообщил он. "В качестве гарантий безопасности была предложена австрийская модель, или модель "5+1". Умеров счел это хорошим вариантом. И по другим вопросам он продемонстрировал готовность. Он сказал также, что Украина не стремится к членству в НАТО, он сказал, что Украина хочет снова ввести русский язык в Донбассе", - рассказал Шрёдер.

"Но в итоге ничего не произошло. Мое впечатление: ничего не могло произойти, потому все остальное решалось в Вашингтоне. Это было фатально", - отметил он. "Теперь результатом будет то, что Россия теснее будет связана с Китаем, чего Запад не должен желать", - считает бывший канцлер.

В марте прошлого года Москва и Киев провели переговоры в Стамбуле. Тогда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил об отсутствии серьезных прорывов.