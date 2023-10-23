Украина мобилизует женщин и пожилых людей на фоне неудачного контрнаступления и разрушенной социальной системы

Al Mayadeen: потери ВСУ вынудили Киев мобилизовать почти все население Украины

ВСУ не достигли успеха на поле боя, а приближающаяся зима тем более не позволит этого сделать, пишет автор статьи из Al Mayadeen. Западные союзники угрожают Зеленскому сократить поддержку, а на фоне войны в Газе этот риск лишь возрастает. Поэтому Киев решился на крайние меры.

За первыми попытками официально мобилизовать женщин и пожилых людей на военную службу стоят огромные потери ВСУ во время неудавшегося контрнаступления.

Октябрь 2023 года – прошло уже четыре месяца с начала украинского контрнаступления. Оно с самого начала получило широкую огласку на Западе. Американские и британские генералы возлагали на него большие надежды, наращивая поставки оружия для ВСУ и занимаясь подготовкой украинских солдат. Но по прошествии четырех месяцев контрнаступление не принесло никаких результатов. ВСУ застряли перед российскими линиями обороны, не имея возможности прорваться.

Неудавшееся контрнаступление Украины

В трех точках линии фронта на бывшей южной части Украины, ВСУ удалось проникнуть на четыре-пять километров вглубь территории, контролируемой российскими вооруженными силами. Но там они оказались в "котлах" (или огневых мешках), то есть полуокружениях, где по ним методично вели обстрел, обрушивающийся с трех сторон. Попав в такие "котлы", например, как это было в августе возле села Работино в Запорожской области, ВСУ несут большие потери. Но киевские власти сами отправляют туда солдат, потому что эта практика поощряется западными правительствами в рамках предотвращения ослабления общественной поддержки продолжения военных действий.

Украинский телеграм-канал «Klymenko Time» написал 27 сентября: «ВСУ будет крайне сложно удерживать эти „котлы“ до наступления холодов. С точки зрения логистики, там сущий ад, и к тому же российские войска обстреливают их со всех сторон. Но у военных также доминируют политические интересы, и уход из района Работино после четырех месяцев кровавой мясорубки станет медиа-катастрофой».

Военная техника, поставляемая Западом, очень дорогая, а ее запасы ограничены, поэтому в большинстве случаев она хранилась в резерве во время контрнаступления. Военно-транспортные средства доставляют мобилизованных украинских солдат (многие из которых призваны принудительно) не ближе чем на три-четыре километра к линии фронта, после чего они вынуждены пытаться преодолевать российские минные поля пешком. Им приходится носить с собой воду и продовольствие, поскольку хранить их вдоль линии фронта нереально. Продовольствия и оружия, поставляемых Западом, там хватает не более чем на несколько дней. В новостях по этому поводу также цитируется Кирилл Буданов, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, признавшийся The Wall Street Journal, что большинство наступательных действий Украины осуществляют пешие солдаты.

По словам выживших солдат ВСУ, чего могут ожидать вновь прибывшие на фронт – так это приказа как можно быстрее вырыть глубокую яму в окопе, а затем сидеть там несколько дней до возвращения уже побывавших в бою военнослужащих. Такие условия способствовали значительному увеличению числа украинских солдат, сдавшихся в плен в сентябре. "Количество украинских подразделений и солдат, которые сдаются, растет с каждым днем. В основном это происходит на самом низком уровне, потому что эти люди не прошли эффективной военной подготовки. Они не готовы к боевым действиям, и их посылают на верную смерть", – сообщает 2 октября издаваемый в США Military Watch Magazine. В нем также сообщается, что украинские военнослужащие утверждают, что уровень потерь в некоторых из их подразделений достиг 80-90 процентов.

Украинский телеграм-канал "First News" 3 октября сообщил: "Потери ВСУ во время обороны Артемовска (Бахмута) и летнего контрнаступления, которое переросло в осеннее, усугубили нехватку личного состава. За четыре месяца украинские войска не добились каких-либо значительных побед, оккупировав лишь небольшие, разрушенные деревни и населенные пункты, не освободив ни одного крупного города. В то же время потери среди украинских военнослужащих во время штурма позиций российских вооруженных сил колоссальны".

Министр обороны России Сергей Шойгу заявляет, что после четырех месяцев украинского контрнаступления российские войска нанесли серьезный урон ВСУ и значительно ослабили их боевой потенциал.

Согласно сезонным погодным условиям, октябрь принесет на Украину дожди, заморозки и размытые дороги. Значит, контрнаступление ВСУ точно сойдет на нет.

В такой ситуации, как сообщает CNN, даже у многих западных аналитиков и чиновников возникает ощущение надвигающегося тупика. Тем не менее американские военные эксперты из Института изучения войны манипулируют и пытаются доказать, будто контрнаступление ВСУ не является провальным.

"Путин, возможно, приказал российскому военному командованию удерживать все первоначальные оборонительные позиции, чтобы создать иллюзию того, что украинское контрнаступление не принесло никаких тактических или оперативных результатов, несмотря на существенную поддержку Запада", – такое сообщение появилось на аккаунте Института изучения войны в соцсети Х 24 сентября.

Другими словами, фактическое удержание оборонительных рубежей украинской армией является иллюзией и примером провала контрнаступления. Официальные лица в Киеве это подтверждают.

Во имя поддержания интереса и внимания Запада к конфликту на Украине правящий режим Зеленского фактически стремится распространить конфликт на третьи страны. Например, в конце сентября британская газета The Guardian написала, что среди предложений Украины к действиям со стороны ее западных союзников – ракетные удары по военным заводам в Иране и Сирии. Удары может наносить Украина, утверждает Киев, а Западу нужно только предоставить средства для этих атак.

Женщин мобилизуют для участия в конфликте НАТО

За первыми попытками официально мобилизовать женщин на военную службу стоят огромные потери ВСУ во время неудавшегося контрнаступления. Следует отметить, что украинские власти благосклонно относятся к опыту Израиля в отношении женщин-солдат.

С 1 октября женщины-медики на Украине обязаны регистрироваться для прохождения военной службы. После мобилизации на них распространяются те же ограничения, что и на мужчин, призванных на военную службу. Одним из них является весьма спорный запрет на выезд за границу: на Украине всем мужчинам призывного возраста, а также женщинам, мобилизованным на военную службу, запрещено уезжать за пределы страны. Когда аналогичный закон был предложен в прошлом году, он был отозван после протестов.

Фармацевты, а также женщины, которые когда-то получали медицинское образование, но не работали по специальности, также должны зарегистрироваться. Согласно украинскому законодательству, женщины, состоящие на воинском учете, могут быть призваны на военную службу или иным образом назначены для выполнения боевых задач.

Федор Вениславский, представитель Зеленского в Верховной Раде, месяц назад заявил, что выезд за границу будет ограничен для всех женщин, мобилизованных на военную службу. Одной из причин, приводимых властями в обоснование такой политики, является "борьба с гендерной дискриминацией". На Украине такая формулировка обычно означает ограничения прав женщин.

Не дожидаясь введения ограничений, медработники начали массово покидать Украину в сентябре, что привело к нехватке персонала в больницах и аптеках. Фармацевты утверждают, что скоро в аптеках некому будет работать. "Владельцы аптек в панике, люди пишут заявления на увольнение и уезжают в Европу до закрытия границ. Кто будет работать – вопрос открытый, тем более что в отрасли уже наблюдается серьезный кризис", – говорит Елена Прудникова, глава украинской ассоциации "ФармРада".

Верховная Рада также предлагает повысить возрастной ценз для прохождения службы в вооруженных силах. Предлагается увеличить предельный возраст службы до 65 лет для нижних чинов и младшего офицерского состава, в то время как для старших офицеров он будет повышен до 70 лет.

Расширяется категория граждан, подлежащих призыву на военную службу

В начале сентября Министерство обороны Украины также внесло изменения в правила, освобождающие украинцев от военной службы по состоянию здоровья. Отныне люди с клинически излеченным туберкулезом; проходящие лечение от вирусных гепатитов; с медленно прогрессирующими заболеваниями крови; с заболеваниями щитовидной железы с незначительными функциональными нарушениями; а также ВИЧ-инфицированные, но без симптомов, все еще считаются годными к военной службе.

Кроме того, в список были добавлены люди, страдающие легкими психическими расстройствами, невротическими расстройствами, медленно прогрессирующими заболеваниями центральной нервной системы и другими проблемами со здоровьем, сообщает The Kyiv Independent.

Таким образом, в целом женщины, пожилые люди и пациенты с серьезными заболеваниями стали последними мишенями для участия в контрнаступлении, разработанном в угоду политическим и военным лидерам Соединенных Штатов и Европы.

Иностранное господство во имя "борьбы с коррупцией"

Тем временем США усиливают свою экономическую хватку и контроль над Украиной, превращая ее фактически в колонию, которой управляют назначенцы из администрации Байдена. Контроль должен осуществляться под предлогом борьбы с коррупцией. "Чиновники администрации Байдена гораздо больше обеспокоены коррупцией на Украине, чем они публично признают", – утверждает Politico.

Коррупция всегда была присуща украинским правительствам, но Запад не борется с ней, он просто хочет поставить коррумпированных украинских чиновников под свой контроль. В конце сентября украинские политики и СМИ активно обсуждали новые требования администрации США, которые были предъявлены киевскому режиму после возвращения Зеленского из его второго официального визита в Америку. Если Киев откажется выполнять требования о "антикоррупционных мерах", Вашингтон сократит военную помощь. Это привело бы к поражению и концу киевского режима.

Требования США содержались в дипломатическом письме премьер-министру Украины Денису Шмыгалю и президенту страны Владимиру Зеленскому в сентябре с копиями для всех западных доноров Украины (ЕС, стран G7, МВФ, Всемирного банка, ЕИБ, ЕБРР). Суть всех требуемых реформ заключается в том, что Украина должна отбирать судей, борцов с коррупцией и руководство государственных предприятий по рекомендации "международных экспертов". С 2014 года этими "экспертами" являются представители западной бизнес-элиты.

Кроме того, Украине говорят "либерализовать" тарифы на газ и электроэнергию, то есть повысить их, несмотря на их "замораживание", обещанное Зеленским на период военного положения. Народный депутат Украины Максим Бужанский от партии Зеленского считает, что у президента страны нет выбора в этом вопросе, независимо от того, что он ранее обещал украинцам. "Вкратце, ситуация такова: если мы примем новый пакет реформ от наших партнеров, они позволят нам повысить тарифы. И если мы их не примем, они заставят нас их повысить", – пишет Бужанский.

Другой народный депутат Александр Дубинский утверждает, что выполнение всех требований США превратит президента Украины в подставное лицо. Зеленский может просто казаться выполняющим американские требования. Дубинский пишет: "Что интересно, так это то, что соблюдение всех пунктов позволит Соединенным Штатам взять полный контроль над всей финансово-экономической, а также антикоррупционной системой Украины. Это буквально превратит Зеленского в церемониальную фигуру, лишив его незаконных рычагов влияния на все ветви власти. Его ближайшее окружение превратится в потенциальных "тюремщиков" за коррупцию".

Украинские министры по-настоящему напуганы перспективой остаться без финансирования со стороны США. Они немедленно приступили к осуществлению последних неолиберальных реформ, требуемых МВФ.

Сокращение социальных выплат стоит на повестке дня правительства Украины

Оксана Жолнович, министр социальной политики Украины, заявила в начале октября, что правительство пересмотрит систему социальных выплат "Если выплата социального пособия существует просто по историческим причинам, то, очевидно, ее следует переформатировать во что-то другое, в какую-то поддержку, в которой человек действительно будет нуждаться и которая будет эффективной", – сказала она. Жолноич предупредила, что у получателей социальной помощи теперь есть один год, чтобы "встать на ноги". (В этих словах есть глубокая ирония. Несколько дней назад Жолнович предупредила, что сегодня на Украине насчитывается около трех миллионов инвалидов. За последний год это число увеличилось на 300 тысяч).

Жолнович говорит, что украинцы "живут в зоне комфорта", от которой необходимо избавиться. Она заявила, что люди злоупотребляют социальной помощью и не хотят брать на себя ответственность за свою жизнь. "Нам нужно сломать все, что относится к социальной политике в стране, и построить ее с нуля", – сказала министр, подчеркнув, что украинец не должен чувствовать себя "подростком", которому государство что-то должно.

"Нам нужно сломать все, что есть сегодня социального, и просто с нуля переформатировать новый общественный договор о социальной политике в нашем государстве. Многие граждане в определенном смысле являются подростками, полагающими, что государство обязано заботиться о них и помогать, но не желающими участвовать в развитии и брать на себя ответственность. Это философия, которую мы определенно должны сломать", – добавила она.

Тысячи украинцев потеряли руки и ноги или получили ужасные увечья, защищая государство и его западных хозяев. По словам министра, "ничто не унижает достоинство так сильно как вовремя выплаченная мизерная зарплата", которая якобы мешает саморазвитию. По ее словам, искалеченным ветеранам ВСУ могут потребоваться только протезы и переподготовка для того, чтобы их "выпустили в мир".

Украине очень не повезло с ее чиновниками, ответственными за социальную политику. Еще в 2017 году Андрей Рева, который тогда занимал пост министра социальной политики, утверждал, что украинцы (а их страна самая бедная страна в Европе) едят слишком много, тратя на еду около 50% доходов. Напротив, по его словам, люди в Германии тратят гораздо меньше на продукты питания, хотя цены в то время были такими же. Он сказал, что немцы тратят на еду только 14% дохода. Министр ничего не сказал об огромной разнице в заработке между Украиной и Германией. Этот пример показывает, насколько далеки от рабочего класса украинцев их чиновники, некоторые из которых отвечают за выплату пожертвований США и МВФ своему правительству. Они, по-видимому, не осознают, что в некоторых странах многие люди могут тратить 100% своего дохода на еду.

Глава комитета Верховной Рады по социальной политике Галина Третьякова зашла дальше всех в своих нелепых заявлениях о злоупотреблении социальными выплатами. В 2020 году она выступила с заявлениями фашистского характера, заявив, что дети малообеспеченных родителей "низкого сорта". Украина может последовать примеру правительств, которые стерилизовали матерей, неспособных прокормить своих детей.

Она является автором антипрофсоюзного законопроекта № 5371, принятого в августе 2022 года, который сделает практически невозможным для многих украинских работников организовываться и бороться за свои условия труда и заработную плату. Согласно новому закону, люди, работающие в фирмах численностью до 250 сотрудников, больше не защищены Трудовым кодексом. Вместо этого теперь они должны заключать индивидуальные соглашения со своим работодателем. (Более ранняя попытка в 2019 году отменить права профсоюзов, законопроект № 2681, была отклонена после интенсивного международного давления со стороны профсоюзов и других лиц).

МВФ, тем временем, хочет принять целый ряд мер для улучшения доходов украинского правительства, в том числе за счет повышения налогов. Недавно правительство опубликовало проект бюджета Украины на 2024 год, в котором чуть менее половины всего ожидаемого финансирования поступит от международных доноров.

Сторонники Украины глубоко обеспокоены тем, что политическая борьба в Вашингтоне может нарушить приток денег и оружия из США в Киев. Также они сейчас глубоко обеспокоены тем, что конфликт между палестинским народом и его оккупантом Израилем может также уменьшить внимание и поддержку со стороны Запада в борьбе с Россией.

После событий на Евромайдане в конце 2013 года и начале 2014-го все украинские министры последовательно проводили антисоциальную политику, чтобы завоевать доверие Соединенных Штатов. Месяц за месяцем они приводили тысячи украинцев к смерти или ранениям на передовой. Сейчас они говорят об отказе в социальной помощи даже тем, кто был ранен, но выжил.

Автор: Дмитрий Ковалевич (Dmitri Kovalevich) — специальный корреспондент Al Mayadeen English, проживающий на Украине.