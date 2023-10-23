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Минфин Украины: расходы на оборону и безопасность в текущем году составили почти 60 проц. годового бюджета

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Флаг Украины
Флаг Украины.
Источник изображения: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

ЦАМТО, 20 октября. Минфин Украины сообщил в Telegram-канале, что за последние 9 месяцев расходы на оборону и безопасность превысили 34 млрд. долл., составив почти 60% расходной части госбюджета, передает "РИА Новости".

Как сообщил накануне украинский депутат Ярослав Железняк, в стране подписан законопроект об увеличении расходов бюджета в 2023 году на 322,6 млрд. гривен (более 8,8 млрд. долл.) с рекордными тратами на безопасность и оборону.

"За первые 9 месяцев этого года расходы общего фонда госбюджета на сектор безопасности и обороны составили 1255,4 млрд. гривен (более 34,3 млрд. долл.), или 59,3% от всей суммы расходов общего фонда госбюджета", – цитирует "РИА Новости" сообщение украинского Минфина. Отмечается, что средства были направлены на денежное довольствие для военных и полицейских, приобретение техники и вооружения, а также на медицинское обеспечение.

Как напоминает агентство, ранее премьер Украины Денис Шмыгаль сообщал, что правительство приняло проект бюджета на 2024 год с рекордными военными расходами в объеме 45,6 млрд. долл., что превышает суммы расходов на социальную сферу, медицину и образование. В Минфине Украины сообщали, что проект бюджета Украины на 2024 год предусматривает расходы на безопасность и оборону на уровне более 48 млрд. долл., что составляет 23% ВВП.

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Украина
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