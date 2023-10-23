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ТАСС

Эксперт заявил, что патрулирующие Черное море Миг-31К охладят "горячие головы" на Западе

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Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал"
Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал".
Источник изображения: © Министерство обороны РФ

Член Общественного совета при Минобороны РФ Михаил Опарин отметил, что меры "послужат предупреждением перед принятием решения о применении оружия массового поражения"

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Постоянное патрулирование акватории Черного моря самолетами МиГ-31К с ракетами "Кинжал", которое президент РФ Владимир Путин поручил российским Воздушно-космическим силам, позволит охладить некоторые горячие головы на Западе и послужит предупреждением перед возможным принятием решения о применении оружия массового поражения. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил экс-командующий Дальней авиацией России, член Общественного совета при Минобороны РФ Михаил Опарин.

"Почему дежурство в воздухе? Потому что от момента постановки задачи до ее реализации требуется минимальное количество времени, что дает возможность экипажу поразить большее количество объектов. Сам МиГ-31 - "Кинжал" - это новейший боевой комплекс, аналогов которому в мире нет", - отметил он.

В связи с этим Опарин провел параллель со временами Первой мировой войны, "когда Россия приняла впервые в мире на вооружение боевой воздушный корабль ["Илья Муромец"], оснащенный бомбами, пушечным вооружением и пулеметами". "Это первое в мире авиационное соединение стало началом современной Дальней авиации России и своеобразной традицией. Эта традиция сегодня - применение современных боевых авиационных комплексов Россией - должна охладить некоторые горячие головы на Западе и послужить серьезным предупреждением перед принятием решения о применении оружия массового поражения", - подчеркнул эксперт.

По оценке директора центра комплексных европейских и международных исследований Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Василия Кашина, такое патрулирование сможет не только служить сдерживающим фактором в связи с переброской США кораблей в восточную часть Средиземного моря, но и затруднит оповещение о воздушной угрозе на Украине.

Он напомнил о возможности применения "Кинжалов" в качестве противокорабельных ракет, предположив, что находящийся в нейтральных водах Черного моря и вооруженный таким комплексом МиГ-31К способен нанести удар по цели в восточной части Средиземного моря, а характеристики ракеты позволят не нарушить при этом воздушное пространство других стран. "Другое важное последствие постоянного дежурства связано с украинским кризисом. До сих пор каждый взлет самолета МиГ-31К с ракетами "Кинжал", который фиксировался спутниковой разведкой НАТО, приводил к объявлению воздушной тревоги на Украине. И это происходило довольно часто. Постоянное нахождение самолета с такой ракетой в воздухе в районе, откуда можно нанести удар также и по Украине, будет затруднять противнику оповещение", - пояснил собеседник агентства. 

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