Эстония закупает турецкие колёсные бронированные машины

Государственный центр оборонных инвестиций министерства обороны Эстонии (Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus - RKIK) сообщил, что 18 октября 2023 года в Таллине подписал контракты с турецкими компаниями Nurol Makina ve Sanayi A.Ş. и Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. на общую сумму около 200 млн евро на поставку вооружённым силам Эстонии около 230 колесных бронированных машин - бронетранспортеров Otokar ARMA (6x6) и легких бронированных машин Nurol NMS (4x4). Кроме того, для Центра обезвреживания взрывоопасных предметов Спасательного департамента Эстонии приобретены еще четыре бронированные машины Nurol NMS (4x4).

Закупаемые для вооруженных сил Эстонии образцы колёсных бронированных машин турецкого производства - бронетранспортер Otokar ARMA (6x6) (слева) и легкая бронированная машина Nurol NMS (4x4) (справа) на церемонии подписания контрактов в Таллине 18.10.2023 (с) Kermo Pastarus

Церемония подписания контрактов состоялась при участии министра обороны Эстонии Ханно Певкура и министра обороны Турции генерала Яшара Гюлера. После подписания LOI (Письма о намерениях) между министрами обороны двух стран, был также подписан протокол о сотрудничестве в оборонной промышленности между Турцией и Эстонией, с подписями генерального директора RKIK Магнуса Вальдемара Саара и президентом Управления оборонной промышленности Турции (SSB) Халука Гёргюна.

Поставка бронированных машин Эстонии должна быть начата в 2024 году и произведена в течении в двух лет. Сами контракты рассчитаны на 10 лет, предусматривая также техническую поддержку, поставки запчастей и возможные опционные поставки дополнительных машин.

Согласно турецким публикациям, контракт с Nurol Makina предусматривает поставку 100 бронированных машин NMS (4x4) на сумму около 70 млн евро. Машина была выбрана RKIK по результатам тендера, в котором первоначально принимали участие шесть поставщиков, а на заключительном этапе в мае 2023 года были отобраны четыре предложения от трех турецких производителей - машины Otokar Cobra II, BMC Amazon и Nurol Makina Ejder Yalçın и NMS. Всего, согласно эстонским СМИ, потребности вооруженных сил Эстонии составляют 200 машин этого класса, так, что, видимо, не исключены дополнительные закупки по опциону. Эстония стала вторым заказчиком машин Nurol NMS в Европе после Венгрии.

Контракт на бронетранспортеры Otokar ARMA (6x6) включает таким образом 130 машин на сумму около 130 млн евро. Выбор был сделан также по результатам тендера, в котиором принимали участие девять компаний из шести стран. Эстония стала третьим известным заказчиком БТР серии ARMA после Бахрейна и ОАЭ.

Оба типа закупаемых машин в исполнении для Эстонии должны оснащаться люковой ручной турельной установкой с 12,7-мм пулеметом М2 с броневым прикрытием. В эстонской армии БТР Otokar ARMA пойдут на оснащение мотопехотных батальонов 2-й пехотной бригады. Бронированные машины NMS будет использоваться в частях обеих пехотных бригад.

Стоит напомнить, что в апреле 2020 года Эстония присоединилась к совместной с Финляндией и Латвией программе совместной разработки перспективной колесной бронированной платформы на основе представленного финской группой Patria бронетранспортёра с колесной формулой 6х6. Эстония, однако, в дальнейшем не выразила своего интереса в этой программе, получившей обозначение Common Armoured Vehicle System (CAVS), и к которой к настоящему времени присоединились также Швеция и Германия. В результате министерство обороны Эстонии через RKIK в 2021 году начало конкурсный процесс закупки нового БТР за рубежом.

Закупаемые для вооруженных сил Эстонии образцы колёсных бронированных машин турецкого производства - бронетранспортер Otokar ARMA (6x6) и легкая бронированная машина Nurol NMS (4x4) на церемонии подписания контрактов в Таллине 18.10.2023 (с) Kermo Pastarus