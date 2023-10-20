«Взамен потерянных в боях»: Армия обороны Израиля получила первую партию бронетехники из США

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Израиль получил первую партию американкой бронетехники, военно-транспортный самолет ВВС США доставил ее на одну из военных баз армии обороны Израиля. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны еврейского государства.

Израильские военные встретили партию бронетехники, переданную американцами взамен потерянной в боях. Что входит в нее не сообщается, подробностей нет. Известно, что первый грузовой самолет ВВС США с военной помощью уже прибыл, ожидаются еще несколько рейсов.

Министерство обороны Израиля недавно получило из США грузовой самолет с первой партией бронетехники, предназначенной для использования Армией обороны Израиля [ЦАХАЛ]. Машины передаются ЦАХАЛ взамен поврежденных во время военных действий

- говорится в сообщении.

Ранее в Пентагоне заявили, что армия обороны Израиля нуждается в зенитных ракетах для систем ПВО, артиллерийских и танковых снарядах, а также боеприпасах в противотанковым комплексам. По технике отдельных заявлений не делалось, но, по-видимому, решение было принято на основе последней информации, приходящей из Израиля, а также в преддверии начала наземной фазы операции "Железные мечи".

Между тем, ожесточенные бои между израильской армией и группировкой ХАМАС развернулись в лагере беженцев Нур-Шамс на Западном берегу реки Иордан, где Израиль начал бронированными бульдозерами сносить дороги в поселении и вокруг него. Как заявили представители боевого крыла ХАМАС "Бригады Аль-Кассам", израильские войска пытаются окружить лагерь с утра четверга, палестинцы им не дают этого сделать, имеются жертвы среди мирного населения.