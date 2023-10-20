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Военное обозрение

Минобороны Японии: Мы первыми в мире провели испытания рельсотрона на борту корабля

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Источник изображения: topwar.ru

Японские власти в последнее время продолжают идти по пути усиления милитаризации страны, чего не было со времён поражения Японии во Второй мировой войне в 1945 году.

Агентство по закупкам, технологиям и логистике Минобороны Японии (ATLA) объявило, что впервые в мире оно провело корабельные огневые испытания рельсотрона (электромагнитная пушка). Испытание проводилось в сотрудничестве с морскими силами самообороны Японии (JMSDF) на японском корабле.

ATLA опубликовала видеозапись. На кадрах видно, как электромагнитный рельсотрон выпускает неустановленное количество снарядов в океан с боевого корабля.

Чтобы защитить суда от воздушных и надводных угроз, ATLA решительно продвигает скорейшее внедрение технологии рельсотрона

- говорится в заявлении агентства.

В ATLA отметили, что в результате испытания была подтверждена совместимость рельсотрона с судном, на котором он был установлен, и получены данные о влиянии условий в море на сам рельсотрон.

Разработка технологии рельсотрона соответствует новой программе наращивания обороноспособности Японии, одобренной советом национальной безопасности и кабинетом министров в декабре 2022 года. Программа предусматривает продолжение исследований будущих рельсотронов для улучшения способности перехватывать различные воздушные цели и в первую очередь гиперзвуковые ракеты.

По некоторым данным, испытанный рельсотрон весит 8 тонн, а длина ствола ее пушки составляет 6 метров.

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Страны
Япония
Проекты
ГЗЛА
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