Глава оборонного комитета СФ заявил, что подготовка кадров остается проблемой в ОПК

По словам Владимира Булавина, современное оборудование требует высококвалифицированных специалистов, в том числе в IT-сфере

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Подготовка кадров остается острой проблемой в российском оборонно-промышленном комплексе, так как современное оборудование требует высококвалифицированных специалистов, в том числе в IT-сфере. Об этом сообщил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Булавин во время рабочей поездки в Курган.

"У нас пока еще возникают проблемы в области финансирования, в области ценообразования и очень большая проблема - это подготовка кадров. Станки можно завезти, смонтировать, но к этим станкам нужно еще подготовленных, высокоподготовленных людей, поскольку станки типа "обрабатывающий центр" требуют глубоких знаний в области IT-технологий, программирования, наладки", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС о том, нет ли сейчас проблем с поставками техники и вооружения в рамках СВО.

В то же время, заявил Булавин, все предприятия ОПК выполняют производственные программы в рамках гособоронзаказа на 2023 год даже с учетом того, что эти программы были "существенным образом увеличены".

Члены комитета Совета Федераций по обороне и безопасности находятся в Кургане в рамках с двухдневной рабочей поездки. В регионе находится единственное в РФ предприятие, выпускающее боевые машины пехоты, "Курганмашзвод", также здесь расположен "Курганприбор", производящий взрыватели, и ряд других предприятий ОПК.