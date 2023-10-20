Первый реактор РИТМ-200 для четвёртого серийного ледокола «Чукотка» проекта 22220 отправился на Балтийский ССЗ

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Четвертый серийный атомный ледокол "Чукотка", строящийся на Балтийском судостроительном заводе, в ближайшее время получит первую часть силовой установки. Об отгрузке реактора РИТМ-200 предприятием ПАО "ЗиО-Подольск", входящем в машиностроительный дивизион госкорпорации "Росатом" холдинга "Атомэнергомаш", сообщают профильные издания.

На "ЗиО-Подольск" завершают создание реакторной установки для атомного ледокола "Чукотка" проекта 22220, первый реактор РИТМ-200 уже отгружен заказчику и отправился на Балтийский судостроительный завод, где произойдет его установка в корпус судна. Второй реактор находится на заключительной стадии сборки и отправится в Санкт-Петербург до конца года.

Российская реакторная установка "РИТМ-200" входит в состав главной энергетической установки ледокола и включает в себя два реактора тепловой мощностью 175 МВт каждый. Основное ее преимущество перед другими аналогичными установками заключается в компактности и экономичности, а также энергоэффективной интегральной компоновке, позволяющей сделать ледокол двухосадочным, т.е. способным работать как на глубокой воде, так и в руслах рек, тем самым заменяя два типа ледоколов.

Четвертый серийный универсальный атомный ледокол "Чукотка" проекта 22220 типа "Арктика" был заложен в Санкт-Петербурге на Балтийском заводе 16 декабря 2020 года. Судно строится с учетом новых технических решений, опробованных в ходе испытаний на головном ледоколе серии - "Арктика" и должно быть передано заказчику в 2026 году.

Ледоколы проекта 22220 предназначены для работы на Северном морском пути, из-за своей особенности они могут работать и на мелководье, что позволяет им входить в русло северных рек. На сегодняшний день три ледокола данного проекта уже сданы заказчику и успешно работают на Севере. Это головной ледокол "Арктика", давший название всей серии, и первый и второй серийные "Сибирь" и "Урал". На данный момент принято решение о строительстве серии из семи ледоколов проекта 22220.