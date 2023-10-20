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Интерфакс-АВН

В США заявили, что направили к Израилю авианосцы на случай эвакуации мирных граждан

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USS Gerald R. Ford
USS Gerald R. Ford.
Источник изображения: techcult.ru

Стамбул. 19 октября. ИНТЕРФАКС - Власти США сообщили турецким коллегам, что направленные ранее к Израилю авианосцы нужны на случай проведения эвакуации мирных граждан, сообщают в четверг западные СМИ со ссылкой на Минобороны Турции.

"Когда мы поднимаем с нашими американскими коллегами этот вопрос, они говорят, что эти авианосные группы были отправлены туда в рамках небоевых эвакуационных операций для мирных граждан в регионе", - заявил сотрудник министерства обороны Турции журналистам.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал отправку к Израилю авианосцев США, заявив, что это мешает усилиям Турции по восстановлению спокойствия в регионе.

Госсекретарь США Энтони Блинкен, со своей стороны, заявлял, что авианосные группы в регионе являются "не провокацией, а средством сдерживания".

На прошлой неделе в восточную часть Средиземного моря прибыла ударная группа во главе с авианосцем USS Gerald R. Ford. В субботу американское командование объявило об отправке в регион второй ударной авианосной группы во главе с авианосцем USS Dwight D. Eisenhower.

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  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
США
Турция
Персоны
Эрдоган Реджеп
Проекты
Gerald R. Ford
Авианосец
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