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ТАСС

"Рособоронэкспорт": технологическое партнерство займет 40% мирового рынка ВТС к 2030 году

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Самолет Су-30МКМ
Установка ракеты Х-31 на Су-30МКМ.
Источник изображения: rentaka.weebly.com

Генеральный директор компании Александр Михеев отметил, что она имеет серьезные компетенции по организации лицензионного производства, совместных предприятий, проведению совместных НИОКР с иностранными заказчиками

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Доля проектов технологического партнерства к 2030 году вырастет в два раза и займет до 40% мирового рынка военно-технического сотрудничества. Об этом сообщил генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев в ходе совместного заседания бюро Союза машиностроителей и Ассоциации "Лига содействия оборонным предприятиям".

"Одним из ключевых современных трендов в области военно-технического сотрудничества является глобальный рост интереса к технологическому партнерству. По нашим оценкам, доля таких проектов к 2030 году вырастет в два раза и займет 40% от всего мирового рынка вооружений. "Рособоронэкспорт" имеет серьезные компетенции по организации лицензионного производства, совместных предприятий, проведению совместных НИОКР с иностранными заказчиками. У нас внушительное портфолио по завершенным и действующим проектам для всех видов вооруженных сил", - привели его слова в пресс-службе спецэкспортера.

Михеев напомнил, что "Рособоронэкспорт" сейчас исполняет контракты по технологическому сотрудничеству с иностранными заказчиками: в 2000 году с индийской HAL (Hindustan Aeronautics Limited) подписан крупный контракт по организации лицензионного производства самолетов Су-30МКИ в Индии, в 2001 году - очередной контракт с Индией на лицензионное производство российских танков. Кроме того, в этой стране по линии "Рособоронэкспорта" налажено производство российских БМП-2, снарядов "Манго" и "Инвар".

"Кроме организации лицензионного производства на территории заказчика, "Рособоронэкспорт" активно оперирует в области создания и управления совместными предприятиями по производству российских образцов продукции военного назначения в странах-партнерах", - добавили в компании. Там отметили, что действующие совместные российско-индийские предприятия по производству автомата АК-203 и техобслуживанию самолетов Су-30МКМ в Индии являются крупнейшими примерами такого сотрудничества. 

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