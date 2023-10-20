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ЦАМТО

А.Михеев: одним из ключевых трендов в области ВТС является глобальный рост интереса к технологическому партнерству

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Александр Михеев
Александр Михеев.
Источник изображения: © Пресс-служба АО "Рособоронэкспорт"

ЦАМТО, 19 октября. Генеральный директор АО "Рособоронэкспорт" (входит в ГК Ростех), зампредседателя Союзамаша России Александр Михеев 18 октября принял участие в совместном заседании Бюро Союзамаша и Ассоциации "Лига содействия оборонным предприятиям".

В ходе заседания обсуждались актуальные вызовы, с которыми сталкивается российский военно-промышленный комплекс и система военно-технического сотрудничества, а также новые идеи, формы и инструменты их преодоления. Рособоронэкспорт рассказал о тенденциях мирового рынка вооружений и трансформации системы ВТС России с учетом актуальных условий.

"Одним из ключевых современных трендов в области военно-технического сотрудничества является глобальный рост интереса к технологическому партнерству. По нашим оценкам, доля таких проектов к 2030 году вырастет в 2 раза и займет 40% от всего мирового рынка вооружений, – сообщил Александр Михеев. – Рособоронэкспорт имеет серьезные компетенции по организации лицензионного производства, совместных предприятий, проведению совместных НИОКР с иностранными заказчиками. У нас внушительное портфолио по завершенным и действующим проектам для всех видов вооруженных сил".

Рособоронэкспорт исполняет контракты по технологическому сотрудничеству с иностранными заказчиками, начиная с первого года своего создания. В 2000 году компания подписала с индийской корпорацией HAL крупный контракт по организации лицензионного производства самолетов Су-30МКИ в Индии. Уже в следующем, 2001 году с Индией был подписан очередной контракт – на лицензионное производство российских танков. Также в Индии по линии Рособоронэкспорта налажено производство российских БМП-2, снарядов "Манго" и "Инвар".

Кроме организации лицензионного производства на территории заказчика, Рособоронэкспорт активно оперирует в области создания и управления совместными предприятиями по производству российских образцов продукции военного назначения в странах-партнерах.

Крупнейшими и самыми известными примерами такого вида сотрудничества являются действующие совместное российско-индийское предприятие по производству АК-203 в Индии со 100-процентной финальной локализацией, а также совместное предприятие по модернизации и техобслуживанию самолетов Су-30МКМ.

Также в рамках технологического сотрудничества Рособоронэкспорт оказывает техническое содействие в создании специальных объектов в зарубежных странах.

Российские конструкторские бюро и предприятия-производители имеют богатую научно-техническую базу и огромный опыт по созданию уникальной продукции военного назначения. Благодаря этому, мировой рынок сегодня показывает высокий интерес к совместным с Россией проектам по разработке новых перспективных образцов вооружения и военной техники.

"Проекты технологического партнерства с иностранными государствами носят взаимовыгодный характер. С одной стороны, уникальные компетенции отечественных производителей оружия востребованы за рубежом. При этом наши предприятия имеют возможность концентрироваться на изготовлении и поставке продукции для российской армии, что сегодня является первоочередной задачей. С другой стороны, страны-партнеры получают возможности для развертывания полноценного производства на своей территории и развития собственной промышленной базы", – добавил Александр Михеев.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Рособоронэкспорт".

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Страны
Индия
Россия
Продукция
БМП-2
Су-30
Су-30МК
Компании
HAL
ЛСОП
РОЭ
Персоны
Михеев Александр
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1 комментарий
№1
20.10.2023 07:43
Михеев описывает не технологическое партнёрство, а продажу военных технологий. Как бывало в последние десятилетия, это может обеспечить выживаемость предприятий и некоторую прибыль, однако технологического развития не сулит, в стратегическом плане, военно-технологическое подтягивание "партнёров" не только невыгодно, но и опасно, недаром запад продаёт военные технологии с большой осторожностью.
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