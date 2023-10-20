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Военное обозрение

Экс-глава ЦРУ: Наземное наступление ЦАХАЛ в сектор Газа может затянуться на годы

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Источник изображения: topwar.ru

Возможная наземная операция израильской армии в секторе Газа может затянуться на годы, в течение которых будут продолжаться ожесточенные бои. Об этом заявил бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус.

В ходе подкаста POLITICO Power Play Петреус предположил, что продолжение израильских бомбардировок палестинского анклава в сочетании с наземной операцией может очень быстро превратиться в "Могадишо на стероидах".

Вероятнее всего, экс-глава ЦРУ имеет в виду произошедший в 1993 году инцидент, когда в столице Сомали Могадишо повстанцами были сбиты три американских вертолета Black Hawk (Черный ястреб), после чего начались масштабные городские бои, в ходе которых направленные на место крушения подразделения армии США пытались спасти военнослужащих, выживших в авиакатастрофе. По его словам, ЦАХАЛ неизбежно окажется в аналогичной ситуации на враждебной территории, если начнет наземное вторжение в сектор Газа.

Если ХАМАС будет настолько же изобретателен в обороне, как во время атаки на приграничные районы Израиля, то будут задействованы террористы-смертники, самодельные взрывные устройства, засады и мины-ловушки. Бои в условиях плотной городской застройки могут быть более сложными для ЦАХАЛ.

Петреус также добавил, что его личный опыт управления армиями, принимавшими участия в городских военных операциях по борьбе с повстанцами, должен послужить предупреждением для израильского командования, если оно примет решение начать наземное вторжение в палестинский анклав.

Бывший глава ЦРУ резюмировал, что Израиль не сможет победить в борьбе с повстанцами за один или два года. Как правило, подобные операции затягиваются как минимум на десятилетие, как это было в Ираке и Афганистане.

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Страны
Афганистан
Израиль
Ирак
Сомали
США
Продукция
UH-60
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