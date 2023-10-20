Запад тоже окажется под ударом. Хаос войны и терроризма уже не остановить

Ближний Восток бурлит, а Европу снова сотрясают волны городского терроризма и насилия, пишет Geopolitika.news. Обстановка быстро накаляется. Американская элита пытается предотвратить грядущий катаклизм. Однако в последние десятилетия именно она создавала условия для него.

Зоран Метер

Израиль считает нападение ХАМАС casus belli (от лат. "случай для войны") и хочет раз и навсегда решить палестинский вопрос — силой!

Газа все больше похожа на Сталинград во время разорения Вермахтом во Вторую мировую войну. Ближний Восток бурлит, тогда как Европу снова сотрясают волны городского терроризма и насилия. Параллельно Владимир Путин и Си Цзиньпин в Пекине готовят свой ответ на новые вызовы, а США во главе с престарелым Джо Байденом, которому все труднее поспевать за ускоряющейся дестабилизацией мира, вот-вот попадут в ловушку, вступив в войну со всеми исламским миром. Эта ловушка куда опаснее, чем та, в которую угодил Владимир Путин на Украине.

Обстановка на Ближнем Востоке быстро накаляется. Американская политическая и военная дипломатическая элита рассыпалась по региону, пытаясь предотвратить грядущий катаклизм. Хотя в последние десятилетия та же американская элита, которая возомнила себя всесильной после распада восточного коммунистического блока, создавала условия для этого катаклизма, предлагая однобокие решения.

Израильский casus belli!

Израиль счел террористическое нападение ХАМАС седьмого октября на свое мирное население, когда погибло около двух тысяч мирных израильтян, casus belli, то есть поводом для войны. Израиль увидел для себя шанс раз и навсегда решить палестинский вопрос, к сожалению, военной силой и не только в секторе Газа. Также Тель-Авив решил покарать всех, кого считает своими заклятыми врагами по всему региону: от Ливана (Хезболла) до Сирии, Ирана и кто знает до каких еще пределов.

Это, несомненно, вызовет гнев в мусульманских государствах по всему миру, а не только в арабских. В этой связи иранский военный ответ более чем предсказуем, о чем Тегеран уже совершенно открыто заявляет.

Премьер Биньямин Нетаньяху, безусловно, начнет сухопутную операцию в Газе, если завтра его каким-то чудом не остановит лично Джо Байден, который тоже едет в Иерусалим. У Байдена нет другого выхода, кроме как нанести этот опасный визит в закрытый Израиль, на который по-прежнему время от времени обрушиваются ракеты ХАМАС. Республиканцы все настойчивее требуют помогать Израилю во всех его начинаниях, и с этим уже согласны и большинство демократов, за исключением ультралевого крыла Демократической партии, которая поддерживает палестинцев. Если бы Джо Байден бездействовал и пассивно наблюдал бы за происходящим из Белого дома, то этим, несомненно, воспользовался бы его заклятый противник Дональд Трамп.

Байден может угодить в ту же ловушку, что и Путин

Байден вообще не знает, "за что хвататься". США могут вступить в одновременную войну с Россией, Китаем и исламским миром!

Для престарелого Джо Байдена, которому при всем этом еще нужно думать и о своей предвыборной кампании, все это становится слишком тяжелой ношей, и он уже не в состоянии взвалить ее на себя, хотя от лидера сильнейшего государства мира именно этого и ждут.

На Украине Байдену грозит опасная эскалация и прямое американо-российское столкновение. Отношения между США и Китаем постоянно ухудшаются, и нависла угроза прямой войны между ними из-за Тайваня. И то, и другое — результат политики самого Байдена. А на бурлящем Ближнем Востоке США могут угодить в новую войну, куда более опасную, чем та, которую на протяжении двух десятилетий Вашингтон вместе с НАТО вел в Афганистане и из которой Байден хаотично ретировался.

Если это случится, США могут угодить в ловушку, то есть вступить в войну со всем мусульманским миром. Эта ловушка намного опаснее той, в которую, неправильно оценив обстановку и соотношение сил, попал главный неприятель Джо Байдена Владимир Путин на Украине.

Однако после первоначального шока и неожиданных поражений с отступлением российских сил в прошлом году Владимир Путин воспрял, как воспряла и российская армия. Теперь он снова выглядит уверенным в своих действиях. Будут ли у Байдена силы вот так же воспрять после вовлечения США в крайне рискованную новую войну, судите сами.

Война меньше всего нужда Байдену в предвыборный год, и он попытается максимально ограничить американские военные шаги. Правда, в недавнем интервью телеканалу CBSДжо Байден сказал обратное, вероятно, ободряя и себя, и американцев, которые ему доверяют.

На вопрос журналиста, не подорвут ли силы Соединенных Штатов Америки одновременные войны в Израиле и на Украине, Байден ответил: "Нет. Мы Соединенные Штаты Америки, самое сильное государство в истории, не в мире, а в истории мира. Мы можем заниматься и тем, и другим, сохраняя при этом всю нашу международную оборону".

Не все зависит только от него

Но уже не все зависит только от Джо Байдена, и свое слово скажут Израиль, Иран и Россия, а также Китай, то есть все те, у кого есть собственные интересы и кто точно не оставит их на откуп США. Возможно, с ними еще можно поторговаться, но за бесценок они интересами не поступятся. В противном случае они готовы к войне, и Россия, пока в одиночку, уже откровенно это демонстрирует.

Если Израилю станет слишком трудно воевать с врагами, то США просто не смогут остаться в стороне, и им придется активно включиться в конфликт. Именно этого ждет не дождется Россия. Не только потому что внимание всей международной общественности переключится с Украины на Ближний Восток. Это уже произошло, но если не будет ожидаемой эскалации, все вернется на круги своя, и украинский вооруженный конфликт останется главным предметом интереса. России это нужно еще и по выше описанным причинам, и Байден это понимает.

У Израиля нет выбора

С другой стороны, Израиль просто обязан решительно ответить на вооруженное террористические нападение ХАМАС и тех, кто за ним стоят. Если Израиль этого не сделает, то арабские и иранские стратеги воспримут это как израильскую слабость или страх, а для будущего израильского государства это, конечно, не сулит ничего хорошего.

Разумеется, Биньямин Нетаньяху — очень опытный и национально ориентированный политик, который не способен на такое и точно не позволит так поступить другим. Отказ от полного сведения счетов с ХАМАС и всеми израильскими врагами он с трудом объяснил бы своим гражданам, которым уже подарил и правительство национального единства, и уже понятно, что планируется нечто большее, чем просто расправа над ХАМАС.

Пока на Ближнем Востоке распространялся хаос, в Брюсселе был совершен отвратительный террористический акт. Акт, который обнажает крайне печальную картину и перспективу Европы, в ворота которой со всей силой стучится терроризм.

Более того, не исключен всплеск терроризма на улицах больших европейских городов, и не только там. В последнее время Европу захлестнул неконтролируемый поток мигрантов из Южной и Юго-Западной Азии и Африки, преимущественно молодых людей исламского вероисповедания, многие из которых ошибочно воспринимают свою веру как мотив для расправы с неверными или атеистами и полны решимости. Эти люди становятся идеальным орудием для совершения террористических актов. Особенно если их провоцировать идиотизмом вроде сожжения Корана и прочими проявлениями "свободы слова".

Оружие с Украины в руках террористов

С другой стороны, ближневосточный и европейский рынок заполонило оружие, которое официально предназначалось Украине для защиты от России. Часть этого оружия попала в руки мафиозных и других структур организованной преступности, а от них перейдет в руки террористов или тех, кто готовится ими стать. Этот процесс приобретет особый размах, если на Ближнем Востоке вспыхнет война. Все ингредиенты в этой взрывоопасной смеси уже есть, и она готова к применению. Все кулисы расставлены, актеры найдены, а роли отрепетированы.

Уже сейчас в крупных европейских городах небезопасно из-за массовых выступлений не только палестинцев, но и представителей многих других мусульманских сообществ из-за израильских авиаударов по Газе.

Даже мирные палестинцы — враги

На прошлой неделе всегда рациональный и трезво мыслящий израильский президент Ицхак Герцог сделал неоднозначное заявление несовместимое с нормами международного права. По его мнению, нет разницы между палестинским населением в Газе и ХАМАСом, поскольку мирные палестинцы могли бы дистанцироваться от власти ХАМАС, но не делают этого. Такое заявления ясно показывает, что израильское государственное руководство воспринимает население Газы как единую враждебную силу, с которой нужно бороться до конца военными средствами. То есть воевать с мирным населением! Нельзя забывать, что конфликт между палестинцами и израильтянами имеет не только оборонный, но и религиозный аспект, и он всегда играл большую роль, влияя и на общественность, и на официальную политику Израиля.

Заключение

Подобные заявления и неизбирательное применение жесткой силы, то есть военных ударов по Газе, которая все больше напоминает о судьбе Сталинграда во время Второй мировой войны, точно не поспособствуют миру и благополучию Европы. Напротив, ее города превратятся в поле боя, что подтверждают не только события в Брюсселе, но и в Швеции, а также в Париже и других крупных французских городах. Обстановка очень сложная и в Лондоне и Риме, где в последние дни протестовали десятки тысяч палестинцев и их сторонников.

Вместе с тем опасный вооруженный конфликт на европейском востоке с мощным соседом, во главе которого стоит Владимир Путин, тоже не предвещает ничего хорошего.

Владимир Путин отправился в Китай, где, несомненно, обсудит с Си Цзиньпином дестабилизацию Ближнего Востока. Этот регион важен для них не только по экономическим причинам. Россия связывает с Сирией и военные интересы. Кроме того, на Ближнем Востоке находится Иран, мощный региональный партнер России и Китая, с недавних пор член Шанхайской организации сотрудничества, а также БРИКС (формально, членство вступит в силу с нового года, как в случае Саудовской Аравии, ОАЭ и Египта).

После разрыва с Россией Европа очень рассчитывала на Ближний Восток как на крайне важного экономического партнера. Поэтому дестабилизация обстановки в этом регионе на самом деле угрожает Европе напрямую.

"Поблагодарить" за это мы можем, в первую очередь, европейские политические элиты, которые и сейчас, в этот критически важный момент, не находят в себе силы, чтобы предпринять последовательные и конкретные действия. Ничем не ограниченный приток мигрантов продолжается под вечные мантры о правах человека и наказании для тех, кто, по мнению европейских элит, нарушает эти права, то есть тех, кто не соблюдает европейские правила и не чтит европейские ценности. При этом европейцы игнорируют тот факт, что распахивают свои двери перед теми, кто нагло эти права попирает.

Соединить несоединимое никогда не получится, даже если пытаться сделать это силой. Это касается, и культуры, и наций, и цивилизаций.

Несоединимое может соединить только обоюдное, я повторю, обоюдное желание, а также понимание собственного несовершенства и страха, который испытывает вторая сторона перед всем неизвестным. И начинать нужно с каждого отдельного человека.

Иными словами, миру нужна любовь. Но, к сожалению, им всегда двигает ненависть, и так будет продолжаться еще долго.

А все те, кто думает даже сейчас, что весь этот хаос их никоим образом не затронет, глубоко ошибаются!