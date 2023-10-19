Войти
Военное обозрение

Источник: Минобороны пока не сделало окончательный выбор штатного оружия для НАЗ лётчиков ВКС РФ

508
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Несмотря на появившуюся информацию о включении в носимый аварийный запас военных летчиков пистолета-пулемета ПП-2000, Министерство обороны еще не сделало окончательный выбор штатного оружия для ВКС России. Об этом сообщил информированный источник.

Российское военное ведомство планирует к лету 2024 года окончательно определиться со штатным оружием для НАЗ военных летчиков. На сегодняшний день имеются два претендента на попадание в носимый аварийный запас - это пистолеты пулеметы ППК-20 от Калашникова и ПП-2000 от тульского КБП. Причем ППК-20 прошел все испытания еще в 2020 году и был модернизирован, а ПП-2000 еще нет, его протестируют к весне следующего года, после чего и будет сделан окончательный выбор.

В ведомстве планируют завершить все бюрократические процедуры, провести сравнительные испытания и определиться с новым пистолетом-пулеметом для НАЗ наших летчиков примерно весной, даже скорее к лету следующего года

- приводит РИА Новости слова источника.

Источник изображения: topwar.ru

9 мм пистолет-пулемёт Калашникова ППК-20 назван в честь Виктора Михайловича Калашникова. Общая длина 640-700 мм, масса со снаряженным магазином - 3,65 кг, длина ствола 233 мм, патрон - 9х19 Luger, емкость магазина - 30 патронов.

Источник изображения: topwar.ru

Пистолет-пулемет ПП-2000 разработан под патрон 9Х19 мм, может использовать все патроны этого калибра, в том числе бронебойные повышенной мощности 7Н21 и 7Н31, масса без магазина - 1,4 кг, магазин на 20 патронов. Длина со сложенным прикладом 350 мм, с разложенным - 582 мм, прицельная дальность до 100 метров.

Напомним, что в сентябре этого года замглавкома ВКС России Юрий Грехов заявил, что пистолет-пулемет ПП-2000 уже начали укладывать в носимый аварийный запас, но не уточнил про продолжающиеся испытания.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
ПКМ
ПП-2000
Компании
КБП
Проекты
2020-й год
Похожие новости
19.10.2023
Источник: к лету 2024 года для летчиков выберут новый пистолет-пулемет
09.09.2020
Оружие для гурманов
20.05.2016
Совсем ручной
25.11.2014
«Надо делать. Время придет»
27.01.2014
Оружие, призванное побеждать
16.02.2010
"Президент" на Майдане
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.10 17:20
  • 56177
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 19.10 17:10
  • 109
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 19.10 16:19
  • 10
Российские Telegram-каналы: ВСУ нанесли удар ракетами ATACMS по аэродрому армейской авиации ВКС РФ в районе Бердянска
  • 19.10 16:11
  • 8
Полковник объяснил сложность перехвата американских бомб GLSDB
  • 19.10 14:49
  • 1
Космонавты осмотрели место утечки на модуле "Наука" с помощью манипулятора ERA
  • 19.10 12:05
  • 1
Военнослужащие ВДВ успешно применяют FPV-дроны для поражения личного состава ВСУ в укрытиях
  • 19.10 06:47
  • 19
Мантуров рассказал о технологических изменениях проекта Ил-112В
  • 19.10 06:40
  • 2660
Как насчёт юмористического раздела?
  • 19.10 06:05
  • 2
Сокращение финансирования строительства атомных ледоколов
  • 19.10 05:31
  • 70
Представлен новый немецкий танк «Пантера KF51»: как «Армата», но без необитаемой башни
  • 19.10 04:33
  • 1
В России разработали турель "Черная вдова", способную распознавать живую силу и технику
  • 19.10 04:21
  • 1
Что может означать отзыв ратификации Россией Договора о запрещении ядерных испытаний
  • 19.10 04:00
  • 1
В Москве представили ракетную установку для борьбы с катерами-камикадзе
  • 19.10 01:38
  • 1
Интервью генерального директора Северной верфи
  • 18.10 22:14
  • 0
Какой ВМФ нужен современной России