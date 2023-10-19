Источник: Минобороны пока не сделало окончательный выбор штатного оружия для НАЗ лётчиков ВКС РФ

Источник изображения: topwar.ru

Несмотря на появившуюся информацию о включении в носимый аварийный запас военных летчиков пистолета-пулемета ПП-2000, Министерство обороны еще не сделало окончательный выбор штатного оружия для ВКС России. Об этом сообщил информированный источник.

Российское военное ведомство планирует к лету 2024 года окончательно определиться со штатным оружием для НАЗ военных летчиков. На сегодняшний день имеются два претендента на попадание в носимый аварийный запас - это пистолеты пулеметы ППК-20 от Калашникова и ПП-2000 от тульского КБП. Причем ППК-20 прошел все испытания еще в 2020 году и был модернизирован, а ПП-2000 еще нет, его протестируют к весне следующего года, после чего и будет сделан окончательный выбор.

В ведомстве планируют завершить все бюрократические процедуры, провести сравнительные испытания и определиться с новым пистолетом-пулеметом для НАЗ наших летчиков примерно весной, даже скорее к лету следующего года

- приводит РИА Новости слова источника.

Источник изображения: topwar.ru

9 мм пистолет-пулемёт Калашникова ППК-20 назван в честь Виктора Михайловича Калашникова. Общая длина 640-700 мм, масса со снаряженным магазином - 3,65 кг, длина ствола 233 мм, патрон - 9х19 Luger, емкость магазина - 30 патронов.

Источник изображения: topwar.ru

Пистолет-пулемет ПП-2000 разработан под патрон 9Х19 мм, может использовать все патроны этого калибра, в том числе бронебойные повышенной мощности 7Н21 и 7Н31, масса без магазина - 1,4 кг, магазин на 20 патронов. Длина со сложенным прикладом 350 мм, с разложенным - 582 мм, прицельная дальность до 100 метров.

Напомним, что в сентябре этого года замглавкома ВКС России Юрий Грехов заявил, что пистолет-пулемет ПП-2000 уже начали укладывать в носимый аварийный запас, но не уточнил про продолжающиеся испытания.