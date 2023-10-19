Войти
РИА Новости

Источник: к лету 2024 года для летчиков выберут новый пистолет-пулемет

583
0
+1
ПП-2000
ПП-2000.
Источник изображения: Ю. Ерёменко

К лету 2024 года для летчиков выберут новый штатный пистолет-пулемет

МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Минобороны России к лету 2024 года выберет между ППК-20 "Калашникова" и ПП-2000 КБП новый штатный пистолет-пулемет для российских летчиков, сообщил РИА Новости информированный источник.

"В ведомстве планируют завершить все бюрократические процедуры, провести сравнительные испытания и определиться с новым пистолетом-пулеметом для НАЗ (носимого аварийного запаса - ред.) наших летчиков примерно весной, даже скорее к лету следующего года", - сообщил источник.

По его словам, на сегодняшний день есть два основных претендента на новое автоматическое оружие экипажей ВКС России: тульский ПП-2000 и ППК-20 "Калашникова".

"Военное ведомство планирует завершить испытания ПП-2000 с присвоением литеры в первом квартале 2024 года, после чего уже выбрать один из двух вариантов", - уточнил собеседник агентства.

Он напомнил, что ППК-20 прошел испытания по требованиям Минобороны еще в 2020 году и после был модернизирован, чтобы помещаться в НАЗ.

В сентябре этого года замглавкома ВКС России Юрий Грехов во время посещения министрами обороны стран СНГ тульского КБ имени Шипунова сообщил, что ПП-2000 стали укладывать в носимый аварийный запас, который располагается в катапультном кресле летчика.

При этом в сентябре 2021 года сообщалось, что в носимый аварийный запас будет включен ППК-20 "Калашникова". Тогда источники РИА Новости уточняли, что решение о комплектовании НАЗ летчиков новым автоматическим оружием было принято министром обороны Сергеем Шойгу.

НАЗ представляет собой упаковку, в которую обычно входят аптечка, продукты, нож, портативные средства радиосвязи и так далее, он располагается в катапультном кресле и крепится к подвесной системе летчика. В случае катапультирования пилот использует аварийный запас для выживания.

Ранее российские летчики боевой авиации могли брать с собой в самолет только пистолеты и гранаты, автоматы не входили в комплект снаряжения – для них не было предусмотрено места ни в кабине, ни в НАЗ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
ПП-2000
Компании
КБП
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
2020-й год
Похожие новости
02.10.2023
В аварийный запас летчиков ВКС впервые начали укладывать пистолет-пулемет ПП-2000
30.12.2020
Какое оружие получила российская армия в 2020 году
29.08.2018
"Сосной" по антироссийским санкциям
10.02.2014
"Панцирь" подвергается глубокой модернизации
27.01.2014
Оружие, призванное побеждать
07.08.2013
Перспективы «крылатой пехоты»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.10 17:20
  • 56177
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 19.10 17:10
  • 109
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 19.10 16:19
  • 10
Российские Telegram-каналы: ВСУ нанесли удар ракетами ATACMS по аэродрому армейской авиации ВКС РФ в районе Бердянска
  • 19.10 16:11
  • 8
Полковник объяснил сложность перехвата американских бомб GLSDB
  • 19.10 14:49
  • 1
Космонавты осмотрели место утечки на модуле "Наука" с помощью манипулятора ERA
  • 19.10 12:05
  • 1
Военнослужащие ВДВ успешно применяют FPV-дроны для поражения личного состава ВСУ в укрытиях
  • 19.10 06:47
  • 19
Мантуров рассказал о технологических изменениях проекта Ил-112В
  • 19.10 06:40
  • 2660
Как насчёт юмористического раздела?
  • 19.10 06:05
  • 2
Сокращение финансирования строительства атомных ледоколов
  • 19.10 05:31
  • 70
Представлен новый немецкий танк «Пантера KF51»: как «Армата», но без необитаемой башни
  • 19.10 04:33
  • 1
В России разработали турель "Черная вдова", способную распознавать живую силу и технику
  • 19.10 04:21
  • 1
Что может означать отзыв ратификации Россией Договора о запрещении ядерных испытаний
  • 19.10 04:00
  • 1
В Москве представили ракетную установку для борьбы с катерами-камикадзе
  • 19.10 01:38
  • 1
Интервью генерального директора Северной верфи
  • 18.10 22:14
  • 0
Какой ВМФ нужен современной России