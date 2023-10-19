Источник: к лету 2024 года для летчиков выберут новый пистолет-пулемет

К лету 2024 года для летчиков выберут новый штатный пистолет-пулемет

МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Минобороны России к лету 2024 года выберет между ППК-20 "Калашникова" и ПП-2000 КБП новый штатный пистолет-пулемет для российских летчиков, сообщил РИА Новости информированный источник.

"В ведомстве планируют завершить все бюрократические процедуры, провести сравнительные испытания и определиться с новым пистолетом-пулеметом для НАЗ (носимого аварийного запаса - ред.) наших летчиков примерно весной, даже скорее к лету следующего года", - сообщил источник.

По его словам, на сегодняшний день есть два основных претендента на новое автоматическое оружие экипажей ВКС России: тульский ПП-2000 и ППК-20 "Калашникова".

"Военное ведомство планирует завершить испытания ПП-2000 с присвоением литеры в первом квартале 2024 года, после чего уже выбрать один из двух вариантов", - уточнил собеседник агентства.

Он напомнил, что ППК-20 прошел испытания по требованиям Минобороны еще в 2020 году и после был модернизирован, чтобы помещаться в НАЗ.

В сентябре этого года замглавкома ВКС России Юрий Грехов во время посещения министрами обороны стран СНГ тульского КБ имени Шипунова сообщил, что ПП-2000 стали укладывать в носимый аварийный запас, который располагается в катапультном кресле летчика.

При этом в сентябре 2021 года сообщалось, что в носимый аварийный запас будет включен ППК-20 "Калашникова". Тогда источники РИА Новости уточняли, что решение о комплектовании НАЗ летчиков новым автоматическим оружием было принято министром обороны Сергеем Шойгу.

НАЗ представляет собой упаковку, в которую обычно входят аптечка, продукты, нож, портативные средства радиосвязи и так далее, он располагается в катапультном кресле и крепится к подвесной системе летчика. В случае катапультирования пилот использует аварийный запас для выживания.

Ранее российские летчики боевой авиации могли брать с собой в самолет только пистолеты и гранаты, автоматы не входили в комплект снаряжения – для них не было предусмотрено места ни в кабине, ни в НАЗ.