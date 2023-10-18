ЕС и США на саммите 20 октября заявят о долгосрочной финансовой и военной поддержке Киева

Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе.

По словам высокопоставленного представителя Евросоюза, стороны также обсудят экономические вопросы и проблему климатических изменений

БРЮССЕЛЬ, 17 октября. /ТАСС/. Лидеры Евросоюза и США на двухстороннем саммите 20 октября заявят о долгосрочной финансовой и военной поддержке Украины. Об этом сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный представитель ЕС.

"Мы подтвердим долгосрочную приверженность Украине и нашу поддержку - финансовую, дипломатическую и военную", - сказал он.

Среди других вопросов, которые будут обсуждаться лидерами ЕС и США, - отношения с Китаем. "Отношения с Китаем также будут обсуждаться. Наши взгляды здесь совпадают не полностью, но тем не менее мы имеем много общих точек в политике в отношении Китая", - отметил он.

По словам дипломата, стороны также обсудят экономические вопросы и проблему климатических изменений.

Делегацию ЕС в США представят председатели Еврокомиссии и Евросовета Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель, а также глава дипломатии сообщества Жозеп Боррель.

Последний саммит ЕС - США состоялся в 2021 году.