ЕС и США на саммите 20 октября заявят о долгосрочной финансовой и военной поддержке Киева

По словам высокопоставленного представителя Евросоюза, стороны также обсудят экономические вопросы и проблему климатических изменений
БРЮССЕЛЬ, 17 октября. /ТАСС/. Лидеры Евросоюза и США на двухстороннем саммите 20 октября заявят о долгосрочной финансовой и военной поддержке Украины. Об этом сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный представитель ЕС.
"Мы подтвердим долгосрочную приверженность Украине и нашу поддержку - финансовую, дипломатическую и военную", - сказал он.
Среди других вопросов, которые будут обсуждаться лидерами ЕС и США, - отношения с Китаем. "Отношения с Китаем также будут обсуждаться. Наши взгляды здесь совпадают не полностью, но тем не менее мы имеем много общих точек в политике в отношении Китая", - отметил он.
По словам дипломата, стороны также обсудят экономические вопросы и проблему климатических изменений.
Делегацию ЕС в США представят председатели Еврокомиссии и Евросовета Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель, а также глава дипломатии сообщества Жозеп Боррель.
Последний саммит ЕС - США состоялся в 2021 году.