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ТАСС

Кулеба заявил, что 59 компаний из 23 стран готовы производить оружие с Киевом

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Источник изображения: Фото: Global Look Press/Efrem Lukatsky

Президент Украины Владимир Зеленский ранее объявил о создании альянса оборонных индустрий, а также военного фонда, который планируется пополнять за счет конфискованных российских активов

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что 59 компаний из 23 стран присоединились к альянсу оборонных индустрий и готовы производить оружие совместно с Киевом.

"59 компаний из 23 стран уже присоединились к альянсу оборонных индустрий. Они будут вместе с Украиной производить необходимое оружие", - цитирует Кулебу пресс-служба МИД.

29 сентября в Киеве прошел первый форум оборонных индустрий, на котором, как утверждал президент Украины Владимир Зеленский, были представлены более 30 стран и 252 военные компании. На форуме украинские власти сделали несколько заявлений, чтобы стимулировать интерес западных компаний к развертыванию производства оружия на Украине. В частности, Зеленский говорил о работе над специальным экономическим режимом для ВПК, но не раскрыл деталей. Как уточнили в МИД Украины, план такого режима будет представлен до конца года. На форуме президент также объявил о создании альянса оборонных индустрий и анонсировал создание военного фонда, который планируется пополнять за счет конфискованных российских активов. 

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Страны
Украина
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