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В США рассказали о подготовке ХАМАС к борьбе с танками Merkava

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Танк «Меркава» движется по направлению к населенному пункту, захваченному палестинскими отрядами. фото Reuters
Танк «Меркава» движется по направлению к населенному пункту, захваченному палестинскими отрядами. фото Reuters.

У одного из бойцов движения ХАМАС нашли листовку, в которой указаны узвимые места израильского танка Merkava. О подготовке к борьбе с израильской бронетехникой рассказывается в публикации американского издания Forbes.

В листовках, которые бойцы ХАМАС могли получить в ходе подготовки к нападению на Израиль, перечислены участки танка с минимальной защитой. Боевикам рекомендуют поражать машину в пространство между корпусом и башней, борт корпуса и люк в корме.

Также в руководстве указано, что выстрел из противотанкового гранатомета по танку с расстояния меньше 50 метров не позволит комплексу активной защиты Trophy перехватить атакующий боеприпас. Отмечается, что системе, состоящей из радаров для обнаружения угроз и гранатометов для поражения снарядов противника, может не хватить времени для реакции на угрозу.

В сентябре издание Defense News писало, что израильская компания Rafael подписала контракт с Минобороны Великобритании на третью и последнюю интеграцию системы активной защиты Trophy на танки Challenger 3. Новые танки должны начать поступать на вооружение британской армии до конца 2030 года.

В апреле в холдинге «Высокоточные комплексы» сообщили, что Минобороны России заинтересовано в скорейшем оснащении российских танков комплексами активной защиты «Арена-М».

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Израиль
Россия
США
Продукция
Merkava
Компании
Rafael
Высокоточные комплексы
Минoбороны РФ
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