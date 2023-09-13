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Британские танки Challenger 3 получат израильские системы защиты Trophy

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Демонстрационный образец танка Challenger 3
Демонстрационный образец танка Challenger 3.
Источник изображения: defence-blog.com

Израильская компания Rafael подписало контракт с Минобороны Великобритании на сумму 25 миллионов долларов на третью и последнюю интеграцию системы активной защиты Trophy на танки Challenger 3. Об этом сообщает Defense News.

Исполнение контракта начнется в 2024 году. Интеграция танков и систем займет от нескольких месяцев до года. Издание напоминает, что новые танки должны начать поступать на вооружение британской армии до конца 2030 года.

Согласно данным Rafael, в ходе трехнедельных испытаний, состоявшихся в конце прошлого года, интегрированная в танки Challenger 3 система Trophy успешно отразила более 90 процентов атак боевых снарядов.

В июле 2022 года издание Defence24 сообщило, что Министерство обороны США заключило контракт на поставку комплексов активной защиты Trophy израильского производства для оснащения ими танков Abrams версий M1A2 SEPv2 и M1A2 SEPv3.

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Израиль
США
Продукция
M1 Abrams
Компании
Rafael
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