Минобороны США купит защиту для «Абрамсов»

Министерство обороны США заключило контракт на поставку комплексов активной защиты (КАЗ) Trophy израильского производства. Комплексы предназначены для танков Abrams («Абрамс»), пишет Defence24.

В рамках договора на сумму более 280 миллионов долларов комплексы Trophy поставят компании General Dynamics Land Systems. КАЗ получат танки M1A2 SEPv2 и M1A2 SEPv3. Работы планируют завершить в июле 2027 года.

КАЗ Trophy предназначен для защиты бронетехники от противотанковых ракет. Комплекс может отслеживать потенциальные угрозы и уничтожать выпущенные по машине боеприпасы. В состав КАЗ входит радар Elta EL/M-2133, бортовой компьютер и пусковые установки с защитными боеприпасами.

Ранее в публикации 19FortyFive отметили, что модернизированный Abrams получит тактический планшет, который действует как «бронированный iPad».

В июне издание Defense News сообщило, что армия США в Европе и Африке задумалась об активной защите для боевых бронированных машин Stryker из-за специальной военной операции на Украине.