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Минобороны заинтересовалось танками с «Ареной-М»

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Опытный образец танка Т-72Б3 с комплексом активной защиты Т09-06 ("Арена-М")
Опытный образец танка Т-72Б3 с комплексом активной защиты Т09-06 ("Арена-М").
Источник изображения: einsatz_nt (via "Военный Осведомитель"/ vk.com/milinfolive )

Минобороны (МО) России заинтересовано в скорейшем оснащении российских танков комплексами активной защиты (КАЗ) «Арена-М». Об этом сообщили РИА Новости в холдинге «Высокоточные комплексы» (входит в госкорпорацию «Ростех»).

«Министерство обороны РФ заинтересовано в том, чтобы оснащение бронетанковых войск "Ареной-М" произошло как можно быстрее», — сказали в холдинге.

Там добавили, что вопрос о принятии КАЗ «Арена-М» на вооружение в составе танков Т-72Б3 и Т-72Б3М находится на завершающей стадии.

Комплекс «Арена-М» разработан Конструкторским бюро машиностроения (входит в «Высокоточные комплексы»). В состав КАЗ входит радиолокационная станция (РЛС), бортовой вычислитель и защитные боеприпасы в шахтах по периметру башни танка. Обнаруженные РЛС атакующие снаряды уничтожают на подлете пучком поражающих элементов.

Ранее в холдинге «Высокоточные комплексы» сообщили, что КАЗ «Арена-М» планируют установить на танки Т-80 и Т-90. КАЗ успешно противостоял российским и зарубежным трофейным боеприпасам в ходе испытаний на танке Т-72.

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Страны
Россия
Продукция
Т-72
Т-72Б
Т-80
Т-90 "Владимир"
Компании
Высокоточные комплексы
КБМ
Минoбороны РФ
Ростех
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