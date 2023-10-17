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Военное обозрение

«Сформированы средствами РЭБ»: российские войска применили имитационные цели для введения в заблуждение ПВО ВСУ

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Источник изображения: topwar.ru

Российские войска в очередной раз применили средства имитации воздушных целей – жалуется украинская сторона. Речь идёт о нанесении ударов по объектам в Днепропетровской и Полтавской областях, в результате которых в конечном итоге были поражены объекты на военном аэродроме Миргорода, включая ЗРК, а также пункт дислокации личного состава ВСУ, подготовленного к отправке на фронт.

Сообщается, что украинская система ПВО выпустила несколько зенитных ракет, пытаясь сбить воздушные цели, отображающиеся на экранах радаров. Однако зенитные ракеты взорвались в воздухе, так и не «встретив» реальных целей. Оказалось, что вместо этого они среагировали на ложные цели, сформированные благодаря работе российских систем РЭБ.

После того, как ЗРК в Полтавской области себя обнаружил, отстреляв боекомплект, по нему пришёлся ракетный прилёт. Также сообщается о поражении двух самолётов ВС ВСУ на аэродроме в Миргороде. Как уже сообщало «Военное обозрение» в одном из утренних материалов, поражены два бомбардировщика – Су-24 ВС ВСУ. Их с недавних пор Украина старается использовать в качестве носителей натовских ракет, включая SCALP и Storm Shadow.

Украинская сторона далеко не впервые заявляет о том, что ВС РФ вводят в заблуждение расчёты ПВО ВСУ использованием имитационных целей, сформированных средствами создания радиоэлектронных помех. Такие имитационные цели заставляют комплексы ПВО стрелять буквально в пустоту дорогостоящими боеприпасами западного производства.

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Страны
Россия
Украина
Продукция
SCALP
Су-24
Компании
Минoбороны РФ
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